La presidenta de la República, Keiko Fujimori, firmó el decreto supremo que aprueba los nuevos lineamientos de disciplina escolar en la educación básica. La ceremonia, que se desarrolló en el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro, contó también con la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang y autoridades de la institución educativa.

En su discurso en el auditorio del colegio emblemático, la mandataria resaltó que, tras el anuncio de estos cambios, hubo una buena receptividad en directores, padres de familia, alumnos y profesores. Y que, tras la prepublicación del documento, se recibieron más de 6 mil recomendaciones de entendidos en el sistema educativo.

“Nuevamente las notas estarán calificadas de 0 a 20, pero serán acompañados con un comentario del profesor. Creo que de esta manera todos vamos a entender mejor qué nota nos sacamos. Va a ser mucho más práctico, didáctico, directo para los profesores, alumnos y padres de familia. Para nosotros que el orden regrese a las aulas es fundamental, porque lo que un niño aprende desde pequeño le servirá como norma cuando sean adultos y en el futuro”, indicó Fujimori.

Hoy, desde el emblemático colegio Alfonso Ugarte, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, suscribieron el Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica. pic.twitter.com/Yo1AXNnbOT — Ministerio de Educación (@MineduPeru) November 7, 2026

En otro momento, la presidenta anunció un plan de lectura de 20 a 45 minutos diarios en las aulas, que se complementará en casa y durante vacaciones también. Además, aseguró que cada año se construirán 500 colegios nuevos y se remodelarán otros 600 y confirmó la instalación de internet satelital en todas las instituciones educativas.

Para entender qué cambios trae este documento y de qué manera será beneficioso para los alumnos, contactamos a dos especialistas del sector educación, quienes analizan cada uno de los anuncios y nuevas disposiciones de estos lineamientos.

“La escuela debe enseñar a pensar críticamente, no solo a obedecer”

Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación, valora el hecho de que se trabaje en recuperar la autoridad de los docentes y directores de colegios, pero advierte que escuchar al estudiante, considerar su edad y comunicarse con las familias también debe ser efectivo y no simples formalidades.

Sobre el uso de celulares, relojes inteligentes o audífonos como “falta grave”, el doctor en Educación y Sociedad señala que “la regulación de dispositivos tecnológicos tiene fundamento pedagógico. Las interrupciones digitales pueden afectar la atención, la concentración y el aprendizaje. Sin embargo, debemos diferenciar entre el uso ocasional no autorizado de un celular y su utilización para cometer actos de acoso, violencia o vulneración de la intimidad. No son conductas equivalentes y, por tanto, no deberían recibir necesariamente el mismo tratamiento disciplinario”.

Sobre los cambios en los lineamientos en los castigos y sanciones, el especialista también respondió: “La prohibición del castigo físico y humillante es fundamental. Sin embargo, endurecer las sanciones no garantiza por sí solo una disminución de la violencia escolar”.

Desde la neuroeducación sabemos que el miedo puede generar obediencia inmediata, pero no necesariamente aprendizaje ni cambios sostenidos de comportamiento.

Por supuesto, las conductas violentas deben tener consecuencias claras y las víctimas necesitan protección efectiva. Pero también debemos preguntarnos qué ocurre después de sancionar. Si no existe acompañamiento psicológico, intervención familiar y seguimiento pedagógico, podemos terminar trasladando el problema sin resolver sus causas.

Ocampo terminó su diálogo señalándonos que “una escuela segura no es aquella que más estudiantes sanciona, sino aquella que logra prevenir la violencia, proteger a las víctimas y enseñar a sus estudiantes a responsabilizarse de sus actos. Necesitamos una disciplina firme, pero profundamente formativa”.

La ceremonia se desarrolló en el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

“Los colegios y docentes no están listos para implementar este cambio de fondo en tan solo 30 días”

Para el educador Jorge de Luise, es positivo el regreso de la nota de 0 a 20, pero también tiene algunos riesgos. Además, indicó que el anunciado comentario del docente debe ser una herramienta de tutoría y no algo punitivo o burocrático.

El especialista señala también que los colegios no están listos para adecuarse en solo un mes. “Los colegios y los docentes no están listos para implementar este cambio de fondo en tan solo 30 días. Ajustar los documentos de gestión —como el PEI, el Reglamento Interno y el Plan de Convivencia Democrática— no es un simple llenado de fichas; requiere consenso pedagógico y alineamiento con las disposiciones del Minedu”.

El educador señaló que lo que sí ayudaría a aplicarlo bien son:

Lineamientos y directivas precisas del Minedu: En lugar de dejar la adecuación a criterio de cada UGEL o colegio, se requieren orientaciones claras para traducir rúbricas de competencias a la escala vigesimal sin caer en la vieja memorización. Capacitación express en evaluación formativa y retroalimentación: El cuerpo docente necesita pautas prácticas para redactar comentarios cualitativos constructivos que acompañen la nota numérica. Protección del tiempo pedagógico: Facilitar matrices y formatos estandarizados para que la actualización documental no sature administrativamente al maestro, permitiéndole mantener la atención en la convivencia del aula y en el dictado de clases.

Sobre el anuncio del plan de lectura, De Luise indicó que esta iniciativa “es pedagógicamente viable y urgente, siempre que se plantee como un espacio de disfrute, comprensión y análisis reflexivo, y no como un ejercicio mecánico de control”.

Por último, consultamos al educador sobre los proyectos de infraestructura y conectividad: “Prometer 500 escuelas nuevas al año e internet satelital choca con la brecha histórica de infraestructura del sector educativo en el Perú. La conectividad es una herramienta indispensable, pero el acceso a internet sin supervisión y sin educación en convivencia digital expone a los estudiantes a riesgos como el ciberbullying”.