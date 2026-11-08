Resumen

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La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto al ministro de la cartera de Educación, José Antonio Chang, presentan los nuevos lineamientos de Disciplina Escolar en el colegio Alfonso Ugarte. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto al ministro de la cartera de Educación, José Antonio Chang, presentan los nuevos lineamientos de Disciplina Escolar en el colegio Alfonso Ugarte. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Miguel Rocca

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, firmó el decreto supremo que aprueba los nuevos lineamientos de disciplina escolar en la educación básica. La ceremonia, que se desarrolló en el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro, contó también con la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang y autoridades de la institución educativa.

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