La presidenta de la República, Keiko Fujimori, advirtió que el Perú afrontará épocas difíciles por los efectos del fenómeno El Niño. La mandataria señaló que el calentamiento de las aguas marinas impacta de forma directa en las actividades productivas de la costa nacional.

“Se vienen tiempos difíciles, no podemos negarlo. El fenómeno El Niño es un fenómeno climatológico que está afectando al mundo, pero que al Perú lo va a golpear mucho más fuerte”, señaló esta mañana.

La mandataria remarcó que las actuales condiciones restringen la temporada de extracción de anchoveta en todo el territorio. El cambio en el océano redujo la presencia de este recurso tradicional y favoreció la llegada de especies alternativas.

Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)

“Ya estamos viendo algunos de sus efectos pero los peruanos somos resilientes, los peruanos no nos rendimos y hemos sabido siempre ponernos de pie frente a las peores dificultades, pero eso se ha conseguido cuando se trabajo en equipo”, destacó.

Fujimori afirmó que el golpe económico será severo para los sectores vinculados a la actividad marítima. Ante este panorama, la gobernante pidió a la ciudadanía firmeza y unidad para encarar las consecuencias del evento climático.

Keiko Fujimori y sus actividades oficiales

En las primeras horas del día, Keiko Fujimori visitó el buque científico Humboldt en la bahía del Callao para el lanzamiento del recetario Mar de Oportunidades. El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, acompañó a la mandataria en la presentación de opciones culinarias con pota y cachema.

Durante la cita oficial, la mandataria entregó platos de reconocimiento a chefs nacionales y saludó la labor de las madres de comedores populares. Asimismo, Fujimori fijó la meta gubernamental de reducir la prevalencia de la anemia infantil de 40% a 20% mediante estos alimentos marinos.