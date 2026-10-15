Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)
Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, advirtió que el Perú afrontará épocas difíciles por los efectos del fenómeno El Niño. La mandataria señaló que el calentamiento de las aguas marinas impacta de forma directa en las actividades productivas de la costa nacional.

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