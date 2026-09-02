La excongresista Kelly Portalatino se encuentra detenida en la comisaría de Monserrate. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
La excongresista Kelly Portalatino se encuentra detenida en la comisaría de Monserrate. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Por Redacción EC

El tercer despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, luego de atropellar a un ciudadano en el Cercado de Lima.

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