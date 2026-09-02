El tercer despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, luego de atropellar a un ciudadano en el Cercado de Lima.

Según informó el Ministerio Público en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la víctima conducía una bicicleta eléctrica en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey.

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La fiscal provincial Berenice Romero Ohama dispuso que se practique la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano que conducía una… pic.twitter.com/8acqTfFA11 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2026

También se ordenó el reconocimiento médico-legal del herido, la toma de declaraciones del personal policial interviniente, entre otros, para esclarecer lo sucedido. La investigada permanece en sede policial, detenida en flagrancia.

Según se informó, el hecho ocurrió el último lunes 1 de septiembre, alrededor de las 5:28 p.m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo. La víctima fue identificada como Frank Espinoza Maurtua (48).

Kelly Portalatino fue trasladada a la comisaría de Montserrat a bordo de un patrullero de la Policía Nacional en calidad de detenida. Se investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito.

Según detalló RPP, el ciclista terminó con una fractura en la región sacra de la columna y tuvo que ser llevado a una clínica local para ser monitoreado por el equipo médico.