Un nuevo caso de feminicidio. Joshua Huamán confesó frente a la policía haber asesinado a Kimberlit Tapia Ortiz, una joven de 28 años que había elegido servir a los demás a través de su profesión de enfermería. En un inicio, ella fue reportada como desaparecida, pero 10 días después hallaron sus restos calcinados cerca a una casa de campo en Cieneguilla. Hasta ese momento solo había un sospechoso: su pareja.

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Joshua Huamán, quien, al verse acorralado, admitió ser autor del crimen que ocurrió el mismo día que ambos cumplían meses.

Para la Policía Nacional del Perú (PNP), el sujeto de 28 años actuó solo y planificó cada detalle del macabro asesinato , ya que llevó un arma blanca, lejía y hasta esponjas para limpiar los rastros de sangre que iba a dejar en la habitación.

Durante sus declaraciones, el individuo, quien ha sido apodado como el ‘Monstruo de Cieneguilla’, intentó justificarse diciendo que una voz en su cabeza le indicaba qué era lo que debía hacer.

Confesión del asesino de enfermera descuartizada

Nueva víctima

Una mujer, quien prefirió no revelar su identidad, contó que también fue víctima de Joshua Huamán. El sujeto se ganó su confianza y visitó su departamento con la excusa que iba a entregarle un regalo.

El hombre le tapó los ojos a la mujer y cuando se distrajo le golpeó la cabeza con un bate de béisbol. Por fortuna, la fémina reaccionó rápidamente al ataque y con la poca estabilidad que le quedaba sacó al ‘Monstruo de Cieneguilla’ de su casa.

La trabajadora conoció al individuo en el colegio y varios años después retomaron comunicación. Las conversaciones se intensificaron, al punto que Joshua Huamán intentó tener una relación con ella.