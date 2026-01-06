El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima rechazó y condenó públicamente la agresión sufrida por uno de sus colaboradores durante un operativo de control vehicular realizado en las inmediaciones del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió mientras el personal cumplía labores de identificación de vehículos con deudas en estado coactivo, según informó la entidad mediante un comunicado oficial.

Noticia en desarrollo...