Por Diego Aquino Pedraza

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) propone reducir los montos de 41 infracciones muy graves correspondientes a los servicios de transporte regular y especial. El proyecto plantea que determinadas sanciones que actualmente alcanzan 1, 2 o hasta 4 UIT pasen a montos de entre 0,5 y 1,5 UIT, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

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