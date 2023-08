De acuerdo con la agenda pública del burgomaestre, que figura en el portal de Transparencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, su última actividad pública registrada fue el pasado martes 25 de julio. Asimismo, se puede evidenciar que la agenda del mes de agosto luce completamente vacía, sin ninguna actividad programada. Tampoco figuraba, hasta el cierre de esta nota, el evento sostenido este miércoles con un grupo de universidades.

De acuerdo con la agenda pública del burgomaestre, su última actividad pública registrada fue el pasado martes 25 de julio. Se trató del evento “Juntos por la Seguridad Ciudadana”.

Precisamente, el 25 de julio último, López Aliaga asistió al evento “Juntos por la Seguridad Ciudadana”, organizado por el Ministerio del Interior. En diálogo con la prensa, el alcalde dio plazo hasta el 29 de julio a Rutas de Lima para que entregue el control de los peajes a la comuna capitalina.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio a las doce de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia y un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”, indicó.

En la agenda del alcalde se puede evidenciar que no hay actividad registrada en el mes de agosto.

Incluso, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ratificó lo anunciado por López Aliaga, señalando que el plazo otorgado está dentro de lo considerado en el contrato con la empresa, en el artículo correspondiente a la caducidad. “El plazo vence hoy (29 de julio). Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar”, dijo.

Pese a lo prometido por el burgomaestre, a la fecha los peajes en cuestión siguen siendo gestionados por Rutas de Lima, lo que sigue ocasionando malestar en los vecinos y las autoridades de los distritos afectados, como Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. Luego de ello, López Aliaga no ha vuelto a aparecer en público.

En su representación quedó el teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien lo reemplazó durante la sesión solemne, Misa y Te Deum por los 450 años de fundación del distrito de Pachacámac y en la última sesión del Concejo Municipal de Lima.

Visitas al MEF

Tras ser consultado sobre el paradero del alcalde de Lima en estos días, Reggiardo dijo que la autoridad viene manteniendo una “serie de conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, reuniones que lo tendrían muy ocupado.

Sin embargo, El Comercio ingresó al portal del registro de visitas del MEF, y figura que el líder de Renovación Popular ha ingresado únicamente en tres oportunidades al referido ministerio.

La primera vez fue el 2 de agosto, donde se reunió con el titular de la cartera, Alex Contreras. De acuerdo con el reporte, el encuentro duró poco más de un minuto, desde las 3:25 pm hasta las 3:26 pm. Ese mismo día, en la noche, ambos se volvieron a reunir, sosteniendo un diálogo de poco más de dos horas.

En tanto, la última visita de López Aliaga al MEF se dio al siguiente día el 3 de agosto. El burgomaestre acudió por 5 minutos al despacho del director general de Política de Promoción de Inversión Privada, Ernesto López Mareovich. La reunión duró cerca de dos horas.

Para Cynthia Yamamoto, abogada y cofundadora de Peruanos de a Pie y excandidata a teniente alcaldesa de Lima, al menos una de las visitas de López Aliaga al MEF (a la Dirección de Política de Promoción de Inversión Privada) podría haber tenido como fin el tratar el tema de los peajes.

¿A qué se debería esta ausencia?

El regidor de oposición José Luna Morales dijo a El Comercio que la no aparición de López Aliaga en actos públicos de la comuna limeña respondería a una negativa por brindar declaraciones en respuesta a las promesas hechas en campaña y durante su gestión y que hasta la fecha no se han cumplido. Resaltó que se mantuvo ausente también en la última sesión de Concejo Municipal llevada a cabo el pasado viernes.

“Sabemos que desde el 29 de julio que no se quitaron los peajes a Rutas de Lima el alcalde prácticamente despareció. No sabe qué decir. No quieren explicar claramente dos cosas: que le han ganado la cautelar y eso evita que por casi dos años el municipio de Lima pueda retirar los peajes; y que si logran sacarlos la comuna va a tener que pagar cerca de 4.500 millones de soles. Es algo que seguro se va a dejar para que la siguiente gestión lo pague. Yo creo que por ese tema va la no presencia del alcalde en actividades. Antes estaba todos los días presente en eventos, pasacalles, era bastante “figureti””, comentó.

Luna criticó la promesa hecha por el alcalde de Lima sobre el retiro de los peajes y que consultó al teniente alcalde en la última sesión del Concejo Municipal qué haría la comuna al respecto. Según detalló, Reggiardo le respondió que tienen “un plan legal”. “Pensé que iba a estar el alcalde, ya que las anteriores sesiones fueron virtuales, pero no. Esperemos que este viernes que hay una nueva sesión nos puedan dar una respuesta contundente. Si se consultó con especialistas se sabía que esto iba a pasar, no se tuvo que hacer esa promesa”, dijo.

El regidor también menciono el tema de la compra de 10 mil motos para la Municipalidad de Lima a fin de apoyar en el tema de seguridad y que hasta el momento no se ha concretado. Además, recordó que de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República, la actual gestión de comuna de Lima ha realizado presuntas contrataciones irregulares, en donde se evidencia que algunos funcionarios no cumplen con los requisitos de formación académica y experiencia laboral solicitados para desempeñar ciertos puestos.

El alcalde de Lima propuso en campaña anular los peajes de Lima. Ya en su gestión anunció que pasaría a manos de la comuna limeña, sin embargo, esto no se ha dado. (Foto: Lenin Tadeo)

“Nada de lo que ha prometido está cuadrando. Decía que podía generar inversiones, no hay nada. Dijo que iban a haber motos, no hay nada. Dijo que iba a sacar los peajes, no hay nada. Ninguna de las promesas que hizo en campaña se están cumpliendo. Va de error en error y ya no sabe qué decir. Creo que eso está generando que el alcalde poco a poco se comience a guardar”, expresó.

En tanto, Yamamoto consideró que es una falta de transparencia que la Municipalidad Metropolitana de Lima no muestre las actividades del alcalde López Aliaga en su agenda oficial, más aún cuando existen medios de información públicos que permiten rastrear su ingreso a instituciones del Estado, como el MEF, por ejemplo. Dijo, además, que el burgomaestre “está en falta” por los “anuncios rimbombantes” sobre peajes y motos que no se han concretado, por lo que ahora quiere pasar desapercibido.

“Quiere hacer la estrategia del ‘muertito’, pero la gente ya no es tan ingenua como antes. El alcalde está en un eterno dilema ya que ha prometido en campaña cosas que no se podían cumplir. Ahora está dando manotazos de ahogado para justificar esa mentira, por ello la desesperación de ir al MEF, seguro para que lo orienten sobre qué es lo que se podría hacer en el marco de una concesión”, señaló.

La experta indicó que en el tema de los peajes los resultados le han sido adversos hasta el momento al alcalde, por lo que solo le queda seguir cumpliendo con los mandatos que se encuentra obligado a acatar.

“Por otro lado, recordemos que tenemos dos concesiones, Rutas de Lima y Línea Amarilla, sin embargo, todo el despliegue mediático se ha ido con una. Si la promesa era eliminar a todos los peajes de Lima, por qué solo actúa sobre una de las concesiones. Al margen de que su actuar sea erróneo, adicionalmente es discriminatorio porque solo se ha concentrado en atacar a una concesión”, manifestó.