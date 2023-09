El Perú enfrenta una alarmante carencia de profesionales de la salud mental que atiendan los casos de depresión, acoso, violencia familiar, entre otros que han ido creciendo en el país, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Son solo 3 psiquiatras y 10 psicólogos por cada 100 mil habitantes, lo que significa una brecha importante en el tratamiento de este problema, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Minsa, se han reportado 911,330 casos relacionados con trastornos de salud mental y problemas psicosociales en los establecimientos médicos del país, entre enero y julio de este año.

Las patologías más recurrentes son la ansiedad con 231,874 casos y la depresión con 139,121 casos, entre otros como el síndrome del maltrato, los trastornos emocionales y del comportamiento en la niñez y adolescencia, y los trastornos del desarrollo psicológico; problemas que deberían ser tratados por especialistas.

Sin embargo, el país cuenta solo con 55 profesionales colegiados, de acuerdo con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, lo que incrementa la preocupación en cuanto al manejo y esfuerzos para atender a pacientes con problemas de salud mental.

Asimismo, mencionó que actualmente hay 120 mil estudiantes de Psicología en el país, quienes se espera se sumen en la atención de pacientes con problemas de salud mental. Cabe precisar que el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria señala que “el número insuficiente de recursos humanos especializados en el primer y segundo nivel de atención contribuye con la baja disponibilidad de servicios y las bajas coberturas de atención” y agregan que el 72% de los psiquiatras en el país está en la capital, lo que deja desatendida a un gran número de la población.

Un ejemplo preocupante se encuentra en Piura, una de las regiones más pobladas del país, donde apenas 20 profesionales en salud mental deben atender las necesidades de una población cercana a los 2 millones de habitantes, según informó el Dr. Diego Neyra, director médico del Hospital Especializado San Juan de Dios de Piura. Esto genera que muchas personas en regiones remotas o menos pobladas se vean obligadas a recorrer largas distancias en busca de atención adecuada.

Es urgente tomar acción en la prevención de cuadros más graves en la salud mental es urgente, incluso en la población más joven. El portal “Si Se Ve” reveló que solo en el presente año se registraron 6,995 denuncias de violencia en los colegios, que tienen un impacto en la salud mental y emocional.

Si bien existe una ley que exige la disposición de un psicólogo en cada institución educativa del país, esta norma no se puede cumplir, no solo por falta de presupuesto, sino también porque no hay suficientes profesionales de la salud para cubrir la demanda, explicó el decano del Colegio de Psicólogos del Perú en una reciente entrevista.

Ante esta situación, se hace evidente la importancia de implementar políticas y estrategias para fortalecer el sistema de salud mental en el Perú y garantizar una atención de calidad para quienes lo necesitan, además de incrementar el recurso humano dedicado a esta práctica de salud. En esa línea, se debe potenciar la formación de profesionales de la Psicología en el país, permitiéndoles el acceso a instituciones de calidad, sobre todo a quienes están en lugares alejados donde es urgente dar respuesta a este importante problema.