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Resumen

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El monumento en honor al papa León XIV se viene terminando de construir en un taller de Carabayllo. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)
El monumento en honor al papa León XIV se viene terminando de construir en un taller de Carabayllo. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

La escultura en honor al papa León XIV ya va tomando forma, ya que su construcción presenta un avance de más del 90%, por lo que los escultores que están a cargo del proyecto, Rafael Gutiérrez y Deivi Wong, estiman que llegarán a entregar la obra, pese al plazo ajustado que han tenido. Se trata del monumento más grande en homenaje a Robert Prevost que existe actualmente en el mundo.

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