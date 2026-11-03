La escultura en honor al papa León XIV ya va tomando forma, ya que su construcción presenta un avance de más del 90%, por lo que los escultores que están a cargo del proyecto, Rafael Gutiérrez y Deivi Wong, estiman que llegarán a entregar la obra, pese al plazo ajustado que han tenido. Se trata del monumento más grande en homenaje a Robert Prevost que existe actualmente en el mundo.

Desde un taller ubicado en Carabayllo, ambos artistas mostraron a El Comercio el trabajo que efectúan para culminar en menos de cinco días un proyecto que consideran ha sido el trabajo más retador y simbólico al que se han enfrentado.

Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong están a cargo de la estatua del papa León XIV.

Avance de la obra

Deyvi Wong explicó que se encuentran en la etapa final de la obra, pues actualmente vienen montando la parte superior de la estatua, es decir, la cabeza y los brazos en la estructura con el apoyo de una grúa. Ya avanzaron con la parte volumétrica de la escultura, y luego se procederá a efectuar los acabados, lo que incluye el rociado de una pintura tipo mármol a cargo de especialistas de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Remarcó que el rostro y las manos ya están listos.

“La escultura está realizada en fibra de vidrio, que reviste una estructura de acero galvanizado, la cual ha sido soldada por profesionales y tendrá un acabado exterior de pintura parecida al mármol”, afirmó Wong.

La escultura del papa León XIV será entregada en los próximos días.

Precisó que la parte del proyecto donde se presentó una mayor dificultad fue en la volumetría y el modelado, pero que ya fue superado debido a que cuentan con el profesionalismo y la experiencia en la ejecución de este tipo de obras.

Ante la pregunta de si la estructura, estando cerca al mar podrá, sufrirá corrosión, el especialista explicó que se le aplicará un aditivo para evitar su deterioro. “El acero galvanizado evita la corrosión, pero será bañada con un zincromato para que el viento salino del mar no la corroa. La pintura es un poliuretano que se usa en el pintado de los vehículos, por lo que se conservará bastante tiempo”, puntualizó.

Si bien la parte artística ya culminará en los próximos días, la atención de los especialistas está en cómo trasladar el monumento del papa León XIV hacia su destino, en el Callao, pues se trata de una estructura de cerca de cuatro toneladas. Wong afirma que se retirará con una grúa y se transportará en un camión hasta el parque Niño Gaelito, donde nuevamente se utilizará la grúa para colocarla en el pedestal.

Debido a que la cabeza de la escultura ya sobresale en medio del taller y se puede apreciar a varias cuadras, Wong contó, como un hecho anecdótico, que los vecinos le han pedido que el monumento del papa León XIV se quede en Carabayllo.

Un trabajo sin parar de lunes a domingo

Rafael Gutiérrez no solo dirige los trabajos de construcción de la escultura de Robert Prevost, sino que algunas veces también se ha encargado del tema de la seguridad, ya que se ha quedado a dormir en el taller para evitar cualquier pérdida de material o de estructuras.

Es consciente que están corriendo contra el tiempo, por lo que trabajan de lunes a domingo en jornadas que van desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, incluso hay días en los que deben hacer horas extras y permanecer hasta la medianoche para cumplir con la meta del día. El grupo total de personas involucradas en el proyecto son 12, pero en el taller trabajan entre siete a ocho personas de manera permanente.

Remarcó que la ejecución de este tipo de proyectos puede tomar hasta 3 meses, pero que en dicho caso el plazo se ha reducido a más de 50 días. “Al ser el tiempo un poco reducido por la llegada del Papa, es todo un reto, pero ya tenemos la experiencia de esculturas anteriores y el compromiso de cumplir en el tiempo previsto”, refirió.

Estas son las manos de la escultura del papa León XIV. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

Gutiérrez detalló que la arcilla se ha usado en la etapa del modelado de las dos manos, la tela de la ropa y en el rostro, siendo este último el más importante. Incluso, cuenta con los lunares de su rostro. Él tiene la expectativa de que el sumo pontífice puede apreciar la escultura construida en su honor.

Piden que el Papa bendiga monumento

La instalación de la estatua del papa León XIV en el parque Niño Gaelito se concretaría la primera semana de noviembre, por lo que hay mucha expectativa entre las autoridades sobre la posibilidad de que el sumo pontífice le dé su bendición. El alcalde del Callao, César Pérez, explicó a El Comercio que se ha formulado tal propuesta a los representantes del Vaticano y a los encargados de la seguridad del Papa, por lo que espera que se concrete.

“Ya se le había indicado la propuesta al monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal, y al monseñor Ricardo Inca, coordinador de la visita del papa León XIV al Perú. A los representantes del Vaticano y de seguridad del Papa que han llegado al país se les ha propuesto, con planos, la opción de parar, ya que la ruta del asilo a la base aérea las Palmas es de obligatorio pase por la Costa Verde Callao. Esperamos que el Papa pare uno minutos y pueda bendecir su estatua”, afirmó.

La autoridad edil indicó que la propuesta es factible debido a que, según dijo, la comitiva del Papa deberá recorrer la zona donde estará ubicada su estatua debido a que es un paso obligatorio para trasladarse desde el asilo que visitará en el Callao hacia la Base Aérea Las Palmas.

César Pérez, alcalde del Callao / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Pérez aseveró que la llegada del Papa al Callao ha generado que se desarrolle una ruta turística que incluye las iglesias donde realizó misas, el asilo de ancianos al que solía visitar y la estatua construida en su honor. Remarcó que se trata de promover el “turismo eclesiástico”.

Dijo esperar que la estatua de Robert Prevost se convierta en un punto de referencia turística y punto de encuentro de los católicos que quieren visitar la estatua más grande del Papa en el mundo. Respecto al tema del financiamiento del proyecto, explicó que Caja Huancayo donó cerca de 300 mil soles para ese fin, por lo que no se ha gastado recursos públicos en la obra.

Informó que la base de la estatua ya está colocada, por lo que los serenos apoyarán en el traslado de la estructura y se utilizarán grúas pórticos por el tamaño de la estatua.