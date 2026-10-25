La Feria de Octubre celebra el arte limeño en la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico.
La Feria de Octubre celebra el arte limeño en la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico.
/ CESAR CAMPOS
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Talleres de arte, shows artísticos, muestras gastronómicas y hasta la proyección de una película son algunas de las actividades que tendrá la Feria de Octubre 2026, que este año se celebra en el hall y patio principal de la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico de Lima.

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