La Feria de Octubre celebra el arte limeño en la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico.

Talleres de arte, shows artísticos, muestras gastronómicas y hasta la proyección de una película son algunas de las actividades que tendrá la Feria de Octubre 2026, que este año se celebra en el hall y patio principal de la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico de Lima.

Organizado por la marca “Lima, Ciudad de los Reyes”, el evento se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre y será de acceso libre, con actividades para niños y adultos a partir de las 10 de la mañana.

El evento contará con presentaciones de marinera limeña, intérpretes criollos y música afroperuana, así como talleres de arte enfocados en fotografía y manualidades como pintura, dibujo, recorte y coloreo con motivos limeños. Durante la feria también habrá intervenciones artísticas de las tradicionales figuras de tapada limeña.

“La Feria de Octubre ya es un clásico en el Centro Histórico y nuestro objetivo cada año es ofrecerles a los visitantes una experiencia variada y completa para toda la familia, pensada para que descubran lo mejor de la oferta turística del Centro Histórico de Lima, representada a través de sus galerías, museos, teatros, centros culturales y variadas propuestas gastronómicas”, sintetiza Lucrecia Lafora, directora de la marca “Lima, Ciudad de los Reyes”.

Entre las actividades también destacan clases de coctelería, con el tradicional pisco sour como estrella, y un masterclass para la preparación de ceviche.

Como parte de la programación, el viernes 30 de octubre a las 6 p. m. se proyectará la película “Una sombra al frente” (2008), que tiene escenas filmadas en el Centro Histórico, seguida por un conversatorio con su director, el cineasta Augusto Tamayo.

La programación completa de la Feria de Octubre 2026 está disponible en el sitio web y las redes sociales de la marca “Lima, Ciudad de los Reyes”.