La playa La Herradura fue una de las más visitadas por la clase media en los años 50. Muchos tablistas llegaban al lugar por las olas que presentaba y fue punto de reunión para las familias que contaban con un vehículo, ya que su acceso era por una estrecha pista y no había transporte público. En las últimas décadas, la playa chorrillana se llenó de piedras, los negocios, como las discotecas, quebraron, los locales comenzaron a deteriorarse y solo se mantuvo como una zona para beber licor frente al mar. Actualmente, los restaurantes dan batalla contra el olvido y esperan recuperar los bríos de tiempos pasados.

La playa de La Herradura fue uno de los balnearios más importantes y visitados en la capital durante la mitad del siglo pasado. Hoy el panorama luce diferente por la gran cantidad de piedras. (Foto: Archivo El Comercio)

¿Cómo se realiza el arenado en la playa La Herradura?

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, explicó que los trabajos para arenar la playa La Herradura se ejecutan desde el verano del año pasado, a fin de que regresen los bañistas y recobre la belleza que tenía décadas atrás. En la actual temporada, las labores comenzaron hace un mes.

“La Herradura es una playa chorrillana, una playa hermosa que nosotros no vamos a dejar que se pierda o que muera en el olvido”, expresó Velasco.

Este es el actual panorama de la playa La Herradura en la temporada de verano 2024. (Foto: Municipalidad de Chorrillos)

El burgomaestre detalló que el recojo de piedras en la playa La Herradura se realiza de manera interdiaria y que cada semana se traen unos 14 volquetes de arena de la playa La Chira para vaciarla a lo largo de toda la orilla. Aseguró que ya se han cimentado unos 60 centímetros de arena.

“Nos hemos puesto como meta arenar esta playa, y este trabajo no es de un día, es interdiario, de noche viene una grúa, un volquete, una retroexcavadora y comienzan a levantar todas las piedras y después vienen 14 volquetes de arena y así la estamos manteniendo”, manifestó el alcalde de Chorrillos.

Además, indicó que las toneladas de piedras son recogidas por retroexcavadoras y acumuladas en la parte lateral de la playa. En las labores participan las personas que se dedican al alquiler de sombrillas y sillas, así como los comerciantes de la zona. Los trabajos se realizan en horas de la tarde y noche, a fin de no afectar el esparcimiento de los bañistas.

Los veraneantes disfrutan del nuevo atractivo de la playa La Herradura, que es la arena. (Foto: Joel Alonso/El Comercio)

Otras de las novedades en la playa La Herradura es que cuenta con salvavidas, servicios higiénicos, paramédicos, vigilancia permanente por parte del Serenazgo de Chorrillos y cuatro cámaras de seguridad, así como mantenimiento y limpieza constante.

Bañistas sorprendidos con el nuevo rostro de La Herradura

Este nuevo aspecto que luce la playa La Herradura ha sido reconocido por los comerciantes, las personas que alquilan sombrillas y sillas, los denominados ‘jaladores’ de los restaurantes ubicados al frente del balneario, pues coinciden en que los bañistas gozan más de una playa con arena y sin piedras. Precisamente, los visitantes se mostraron sorprendidos con el arenado.

Teófila Montalvo Nolasco, quien tiene su puesto de venta hace más de 40 años en la playa, señaló a El Comercio que el arenado de la playa La Herradura ha tenido impacto, ya que actualmente llegan más visitantes, pues las familias pueden jugar o practicar actividades deportivas en la orilla, lo que no ocurría cuando había piedras. Señaló que el actual rostro de la playa le hace recordar las épocas doradas de La Herradura.

Por su parte, Bertha, una mujer que se dedica al alquiler de sombrillas y sillas, contó que con el arenado se ha incrementado el número de alquileres y, en consecuencia, sus ingresos, pues la arena permite que se coloque dichas estructuras sin problemas, lo que no ocurría con las piedras. Explicó que las personas que tienen negocios o emprendimientos en torno a la playa participan, todos los lunes, en las labores de limpieza junto a la Municipalidad de Chorrillos. Señaló que en temporada de verano el mar se recoge y ya no bota tantas piedras, lo que facilita el recojo.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso: testimonio complica situación de Jorge Torres Saravia en caso de violación sexual y piden reabrir investigación fiscal



Don Félix Soto, quien lleva 35 años de su vida en la venta de helados en la playa La Herradura, evoca los tiempos en que había arena en la orilla y cuestionó que los anteriores alcaldes de Chorrillos no se hayan preocupado por detener que el mar se ‘coma’ a la orilla y que se llene de piedras, lo que ocasionó la poca llegada de público. Remarcó que en la temporada de invierno la marea crece y trae gran cantidad de piedras, por lo que enfatizó que los trabajos de limpieza y arenado deben ser cada año. Por ello, los comerciantes se han organizado en asociaciones según el rubro en el que trabajen y, de esa forma, colaboran con los trabajos que realiza la comuna.

Don Félix Soto, quien lleva 35 años vendiendo helados en La Herradura, destaca el nuevo aspecto de la playa. (Foto: Joel Alonso/El Comercio)

Jack, una de las personas que se dedica a ‘jalar’ comensales en uno de los restaurantes y que es conocido como ‘El Pirata’, contó que tiene trabajando en La Herradura más de 70 años y que el actual arenado que presenta el balneario se debe a los trabajos de limpieza que desarrolla la Municipalidad de Chorrillos y al fuerte oleaje que ocurrió a principios de año, que trajo, según dijo, más arena.

Jack lleva más de 70 años laborando en la playa La Herradura y conoce cómo ha evolucionado dicho malecón. (Foto: Joel Alonso/El Comercio)

Las reacciones de los visitantes

Los bañistas se mostraron sorprendidos por el cambio que presenta La Herradura. El joven Marcos Tasayco, un peruano que reside en Estados Unidos, no pudo ocultar su sorpresa al llegar a la emblemática playa chorrillana, pues no esperaba una orilla llena de arena, ya que solo tiene el recuerdo de una playa La Herradura abultada de piedras.

Patricia, una bañista que llegó con su familia desde Miraflores, destacó el cambio de piedras por arena en la playa, ya que eso permite a los veraneantes tomar sol sin la molestia de estar echados sobre piedras. Coincide con los demás respecto a que se ha notado una mayor afluencia de personas a la playa.

Grupos de familias han comenzado a llegar nuevamente, como en antaño, a la playa La Herradura. (Joel Alonso/El Comercio)

¿En qué momento la playa La Herradura perdió su arena y se llenó de piedras?

Darwin Loarte, ingeniero oceanógrafo y magíster en Ingeniería de Puertos y Costas, indicó a El Comercio que las causas de que la playa La Herradura no cuente con arena son la detonación de una parte del cerro colindante, lo que alteró la corriente de mar, y la disminución de la cantidad de sedimento que trae el río Lurín. Remarcó que esas condiciones han originado una erosión, es decir, que el mar le gane terreno a la orilla o que la playa ‘retroceda’, por lo que los oleajes son más fuertes.

“La Herradura ha sufrido muchos procesos de erosión por déficit de arena y, adicionalmente, por la voladura de rocas que hicieron durante la gestión de un alcalde de Chorrillos”, expresó Loarte.

“Han caído rocas y ha modificado en cierta parte la trayectoria de la corriente. A eso se ha sumado el déficit de aporte de arena. La arena que alimenta las playas de la Costa Verde procede de la desembocadura del río Lurín. Cuando hay gran aporte de sedimento, y eso se da normalmente cuando ocurre un Fenómeno El Niño, hay lluvias en las partes altas de esa zona, lo que trae consigo lodo y las olas se encargan de ‘limpiar’ la arena, y las corrientes van transportándolas hasta las playas Agua Dulce, Las Sombrillas y Los Yuyos”, agregó.

“En la zona de Lurín hay mayor cantidad de población, algunos utilizan (el agua del río) como riego y así disminuye el aporte de sedimentos. Y normalmente en periodos secos no hay aporte de sedimentos a la playa, y en este caso la playa empieza a erosionar”, precisó.

“Las acciones que han realizado, como la voladura de las rocas, en parte han desviado el flujo de ese transporte, y también la falta de arena y sedimentos que vienen de esa zona ha dado lugar a que esa playa se erosione por muchos años. El mar está avanzado y la orilla retrocede porque no hay arena, entonces está quitando arena de la zona y los oleajes son más fuertes”, señaló.

Al igual que Loarte, Juan Carlos Riveros, de Oceana Perú, recuerda que un punto de quiebre en la historia de La Herradura fue cuando, en los años 80, el entonces alcalde de Chorrillos, Pablo Gutiérrez, ordenó dinamitar una parte de los cerros que rodean a la playa con el objetivo de construir una carretera que uniría dicho balneario con la playa La Chira. Las piedras cayeron al mar y las corrientes marina las arrastraron al mar, según indicó.

“Al alcalde de Chorrillos se le ocurrió que quería una carretera entre La Herradura y extenderla hacia La Chira. Cuando vuelan la carretera, a las pocas semanas comenzó a entrar piedras y más piedras. Uno se da cuenta al toque porque no eran las piedras redondas clásicas que llegan de los ríos, sino que eran piedras todas puntiagudas o de pedazos de cerro que habían caído al mar. Desgraciadamente eso cambió el perfil (oceanográfico)”, indicó.

Comuna de Lima señala que colocó arena en La Herradura por informes de la Marina

“Toda la zona cambió por la culpa de la corriente, ya que se alteró la zona. Tú modificas un pedacito de orilla y cambian las corrientes y eso arrastra material de alguna manera. Como recordarás, en el 2011 se les ocurrió llenar de arena y luego vino el mar y, en dos o tres días, se llevó toda la arena”, agregó.

Además, Riveros enfatizó que la detonación en uno de los cerros de La Herradura alejó a las especies de peces y aves que habitaban en esa zona.

“En las partes altas (del cerro) había zarcillos, pájaros anidando, etc, pero en los años 80 no había estudios de impacto ambiental. Cada quien hacía lo que quería y sin mayor consideración para el medio ambiente o para la gente. En ese momento, cuando haces este tipo de movimiento, obviamente se destruyen hábitat de peces y aves”, precisó.

Advierten que muchas autoridades han modificado el borde marino

El director científico de Oceana Perú resaltó el trabajo que se realiza para arenar la playa La Herradura y recordó que, décadas atrás, tenía una orilla de cerca de 100 metros, lo que permitía la llegada masiva de personas, especialmente de familias, pese a que se trataba de un lugar con pocos accesos.

Sin embargo, remarcó que en los últimos gobiernos municipales se han efectuado modificaciones al borde marino, como construcciones de inmuebles cerca de la orilla, detonaciones en cerros e implementación de espigones, lo que ha tenido impacto en la corriente marina y la reducción del área de playa.

Por ello, el especialista dijo esperar que el arenado en la playa La Herradura cuente con los estudios de corriente y con la aprobación de las autoridades competentes de la Marina, como la Dirección de Hidrografía y Navegación, pues aseguró que se corre el riesgo de que ocurra lo sucedido durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien decidió echar toneladas de arena en la playa La Herradura, pero a los pocos días las olas se las llevaron.

“Si no has estudiado las corrientes o no has hecho un análisis de las partículas y el movimiento, básicamente estás jugando a las escondidas con el mar. Yo me imagino que en el proceso que se está llevando hoy hay asesoría de La Marina, que para eso tienen los expertos y gente que modela las corrientes porque sino en el mediano plazo vamos a tener el mismo problema”, afirmó Riveros.

El abandono está acabando con la playa La Herradura

“No se trata de porque pongo arena, una rompiente o un rompeolas en una esquina eso va a quedar bien. Hay que estudiar el mar, entenderlo y elegir el mejor momento, en que punto de la marea, en qué momento del año”, aseveró.

“La Dirección de Hidrografía de la Marina está perfectamente capacitada para informar y orientar. Me imagino yo que, en este caso, con este intento de recuperación de la playa, que para mí me parece una genialidad, se debería estar contando con esa asesoría porque sino es arena tirada al mar, literalmente”, afirmó.

En ese contexto, el especialista de Oceana Perú cuestionó que no exista una planificación conjunta de las autoridades sobre lo que se pretende hacer en la Costa Verde, pues recordó que algunas autoridades llevan adelante cambios sin los debidos estudios o sin tener en cuenta el impacto que puede tener en el mar.

La playa La Herradura lució una época llena de piedras. (Fotos: Óscar Paz / El Comercio)

“En realidad se pueden hacer (cambios), pero que se hagan con orden. Si por un lado hacemos espigones para generar más playa, pero por otro lado sale otro empresario que quiere hacer un muelle turístico para barcos gigantescos, el problema no es que hayan barcos gigantescos, el problema es que no nos pongamos de acuerdo en que queremos hacer ahí”, manifestó Riveros.

A su turno, Loarte enfatizó que para proceder a una “regeneración de playa” se tiene que desarrollar un estudio sobre el oleaje, la pendiente de playa y el tamaño y grano de arena. “Cuando no hay arena lo que se hace es precisamente estudiar la pendiente, estudiar el tipo de arena y el volumen que hay que hacer un vertido para que esa playa, por lo menos, sostenerse con el volumen de arena que se piensa verter”, afirmó.

El olón que se llevó la arena vertida en la playa La Herradura durante la gestión de Susana Villarán

Durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán se depositaron, el 16 de diciembre del 2011, cinco mil metros cúbicos de arena en la playa La Herradura, como parte de los trabajos de remodelación que se realizaron en dicho balneario de Chorrillos.

Tras la inauguración del malecón, realizada el 22 de diciembre del 2011, las olas del mar se llevaron el 80% de la arena. Las investigaciones periodísticas determinaron que la empresa brasileña Odebrecht pagó 125 mil soles por dicho trabajo.

En su momento, Villarán afirmó que se pretendía que la arena permaneciera hasta la Semana Santa del 2012, pero que un maretazo se llevó parte de lo que se había depositado en la orilla del balneario. No obstante, aseguró que parte de la arena trasladada no fue arrastrada por las olas.

La Herradura, un malecón sin playa

“Yo quise como alcaldesa que se pudiese cubrir parte de las piedras con arena, no para la foto o para una intervención cosmética. Esto tenía las posibilidades de durar hasta la época de Semana Santa, si no hubiese venido un maretazo”, aseveró Villarán de la Puente a los periodistas.

Incluso, afirmó que supuestamente las corrientes marinas ya habían cambiado en la zona de La Herradura y que veían partes consolidadas de arena, sin embargo, años después se pudo notar que las piedras abarrotaban la orilla.

“Esto ya cambió porque la naturaleza es maravillosa y ya comienzan a haber bancos de arena”, señaló en su momento Villarán de la Puente.