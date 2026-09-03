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Resumen

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Entre 1909 y 1911, Julio C. Tello realizó una maestría en antropología en la Universidad de Harvard, en la ciudad estadounidense de Cambridge, Massachusetts. (Foto: Walker del Águila/Composición)
Entre 1909 y 1911, Julio C. Tello realizó una maestría en antropología en la Universidad de Harvard, en la ciudad estadounidense de Cambridge, Massachusetts. (Foto: Walker del Águila/Composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

Walker del Águila es un peruano que vive y trabaja en los Estados Unidos, el cual ha desarrollado en los últimos años tanta admiración como fascinación por Julio C. Tello, el padre de la arqueología en Perú, quien se ha propuesto la meta de descifrar los secretos y devenires del icónico personaje de la cultura peruana cuando cursó estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, entre 1909 a 1911.

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Entrevista