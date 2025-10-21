La historia detrás del mural de Dragon Ball que fue reemplazado por un homenaje a Eduardo Ruiz ‘Truko’

Con una gorra en la cabeza y un micrófono en la mano, la figura de un joven rapero ha sido plasmada artísticamente en medio de una extensa pared ubicada en la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, en el distrito de La Victoria. Se trata de Eduardo Ruiz Sanz, quien falleció el pasado 15 de octubre, a causa de una bala disparada por un efectivo policial durante las manifestaciones de aquel día.

El joven de 32 años, quien deja una menor en la orfandad, era muy querido por sus familiares y amigos del círculo musical urbano donde era conocido como ‘Trvko’.

🎨 "No vandalizamos nada, aquí fue una gestión y cultura en conjunto" expresó la hermana de Mauricio Ruiz "Trvko", quien compartió este video acompañado del mensaje "Este muro es de la comunidad Hip Hop"

Precisamente, ellos decidieron llegar hasta el lugar y pintar el mural con referencias al hip-hop en homenaje a Eduardo Ruiz. En el diseño se ha incluido, además, la frase ‘Truko presente’, con letras de aproximadamente tres metros de altura y en colores blanco y negro, con un fondo rojo.

El mural de aproximadamente 100 metros de largo se halla justo al frente al Estadio Nacional de Lima, a tan solo unos pasos de la estación Estadio Nacional del Metropolitano.

Sin embargo, este hecho despertó algunas críticas y comentarios en redes sociales por parte de algunos usuarios, pues advirtieron que el mural fue pintado encima del que se había hecho ya hace más de un año atrás, en homenaje a Dragon Ball y su creador Akira Toriyama, tras la muerte de este último.

Homenaje a Akira Toriyama

Originalmente, la extensa pared ubicada al frente del Estadio Nacional, al otro lado de la Vía Expresa Paseo de la República, lucía unos dibujos y diseños alusivos a la selección peruana de fútbol, tras su exitoso proceso eliminatorio para el mundial de Rusia 2018 y su participación en dicho certamen.

Luego de un tiempo, pasó a lucir varias imágenes de héroes nacionales y figuras reconocidas como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, José Abelardo Quiñones, entre otros.

Sin embargo, tras la muerte de Akira Toriyama, creador japonés de la famosa saga de anime Dragon Ball, el 11 de marzo del 2024, a los pocos días se inauguró de forma oficial un extenso mural en su homenaje. Este tributo fue realizado por artistas peruanos y contó con una extensión de más de 100 metros.

Cerca de 40 artistas urbanos del país se pusieron en marcha para realizar esta colorido y emotivo homenaje que mostraba a los personajes creados por Toriyama. Por si fuera poco, el retrato del creador japonés también aparecía en medio del mural.

Al respecto, José Lévano, uno de los artistas a cargo del mural de Dragon Ball, aseguró en aquel momento que era necesaria la renovación del mural debido a que el arte preexistente se encontraba deteriorado y la zona se estaba volviendo insegura. Cabe mencionar que los mismo artistas fueron quienes se encargaron de muralizar a los héroes por el Bicentenario.

Que sucedió en realidad

Amigos y familiares de ‘Trvko’ han compartido en redes sociales videos y comunicados en los que aclaran algunas dudas sobre lo ocurrido. Asimismo, brindan precisiones sobre la autoría del mural anterior (de Dragon Ball) y cómo así surgió la idea de reemplazarlo por uno en homenaje a Eduardo Ruiz.

Uno de ellos fue el artista Juan Diego Crónico, quien desde su cuenta de Instagram indicó que las mismas personas que recientemente pintaron 'Trvko' fueron quienes en su momento plasmaron el mural del conocido anime. Aclaró que dicha decisión fue consultada primero con allegados del joven rapero.

“Voy a comunicar lo siguiente para aclarar y evitar estar diciendo cosas sin sentido y que no corresponden. Los mismos hermanos que pintaron esto, fueron los mismos quienes en conjunto y consultando con la comunidad Hip Hop, llegamos al acuerdo de sacrificar las pintas de DBZ para conmemorar a nuestro hermano caído, es nuestro barrio, nuestras reglas“, señaló.

Asimismo, agregó que Eduardo Ruiz era muy querido dentro de la comunidad del Hip Hop y que a través de esta muestra artística no pretenden faltarle el respeto a nadie. Por el contrario, afirmó que la intención es rendirle tributo a un amigo.

“Somos empáticos y reconocemos el arduo trabajo de nuestro hermano Trvko, muy querido por todos y contundente como siempre en sus letras, así que no hay ninguna falta de respeto por tomar a bien honrar a forma de tributo a nuestro hermano Mauricio Diaz ‘Trvko’ en un mural”, expresó.

Juan Diego pidió a la gente que respete el luto de la familia y amigos, y no trate de atentar contra el mural. No obstante, sostuvo que si algo le llegase a pasar, no tienen problema en volver a pintar las veces que sea necesario.

Muerte de 'Truko'

Eduardo Ruiz Sanz falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax por parte del suboficial de tercera de la PNP Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal. La identidad del agente fue confirmada por el mismo comandante general de la institución policial, Óscar Arriola, tras una revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima.

El hecho ocurrió la noche de 15 de octubre, en inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima, en medio de las manifestaciones. El oficial sostuvo que según los videos, el efectivo policial había sido agredido previamente.

Según pudo conocer El Comercio, Magallanes Gaviria es natural de Maynas, Loreto. Asimismo, anteriormente estuvo prestando servicio en la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divinco) y la Divinse (División de Investigación de Secuestros), en el Departamento de Investigación de Coacción de la Dirincri. Pertenece a la promoción 2023 de la PNP.

En tanto, desde el Hospital de la Policía, donde el suboficial se encuentra internado por una lesión en la cabeza, dio su versión de lo ocurrido:

“Yo no soy una persona que voy a lastimar a otras personas. Si actúo ha sido por mi vida que estaba en peligro inminente. Esas personas me han agarrado solo, sin preguntarme o identificar que si soy. Han venido de frente y dicho ‘es Terna, hay que quemar a este Terna, a este Policía’, y comenzaron a pegarme con botella, piedra y palo. Les decía ‘no soy Terna’”.

El efectivo afirmó que el disparo fue dirigido hacia el suelo cuando una persona intentó arrebatarle su arma. “He pisado mal y me he caído. Allí es cuando una persona se lanza a mi armamento, ni siquiera a agarrarme a mí o decirme que cometí un delito. Corrí porque tenía miedo que usen (el arma) en mi contra”, agregó.

De acuerdo con la defensa de Magallanes, el proyectil que impactó a Ruiz Sanz se habría deformado y achatado, lo que evidenciaría que rebotó en el pavimento antes de causar la herida mortal. Por otro lado, la Fiscalía Penal continúa recabando pruebas, entre ellas, videos y peritajes balísticos, para establecer si el disparo fue directo al cuerpo o producto de un rebote.