El regreso del papa León XIV al Perú dejó escenas conmovedoras entre cientos de ciudadanos que tuvieron la oportunidad de verlo de cerca. Para algunos, el encuentro fue aún más especial, pues lograron estrecharle la mano, recibir su bendición e incluso intercambiar unas palabras con él. Aunque fueron momentos breves, quedaron grabados en sus recuerdos. El Comercio recogió sus testimonios.

La banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) fue una de las agrupaciones que logró acercarse al pontífice. Está conformada por jóvenes y adultos con síndrome de Down, autismo y discapacidad intelectual que residen en los centros de acogida de la institución. A través de la música, sus integrantes han demostrado que el talento no conoce barreras.

La agrupación interpretó el popular tema “León, hermano del camino” frente al pontífice, en los exteriores de Palacio de Gobierno. Al terminar la presentación, León XIV se acercó a saludar personalmente a cada uno de los músicos: Marcelo, Fabiola, Christian, Sofía, Carlos, Gianella, Juan Manuel, Silvia, Martín, Pedro, Richard, Rosa, Miguel, Rogelio, Guillermo, Rafael, Josselin, Andrea y Claudia.

Josselin también intercambió algunas palabras con el pontífice. Foto: Presidencia de la República.

Los integrantes de la banda intentan poner en palabras lo que significó tener al Papa tan cerca. “Me puse muy feliz, me dio su bendición y ahora tengo más ganas de trabajar por mis sueños”, contó Rosa. “Yo pude abrazar al papa León”, recordó Sofía. “Yo lo saludé con la mano y fue tan bonito”, expresó Carlos.

Para Martín, el encuentro también tuvo un significado especial: “Es algo que no se puede igualar. Sobre todo, en estos tiempos de Navidad. Me hizo sentir a Dios”.

Silvia y Josselin protagonizaron uno de los momentos más comentados de la visita. Ambas se viralizaron en redes sociales al saludar al santo padre, tomarlo de la mano y conversar con él. Durante todo el intercambio, el pontífice les demostró su cariño y cercanía. “Le di la bienvenida y le dije que me sentía feliz de que volviera a su casa. Él dijo que estaba muy orgulloso de nosotros”, relató Silvia. Josselin, por su parte, recordó: “Hablé con el Papa y me sentí muy contenta. Él me dijo que le gustó cómo tocó la banda. Me miró a los ojos de una manera muy bonita”.

Silvia y Josselin contaron a El Comercio cómo se sintieron cuando el Papa se acercó a saludarlas. Foto: Eduardo Cavero / GEC.

Detrás de esa presentación hubo semanas de preparación. Eliana Cabello Rodríguez, profesora de música y directora de la agrupación, contó que los ensayos comenzaron apenas conocieron la posibilidad de interpretar una canción frente a León XIV. “Al recibir la confirmación, nos pusimos las pilas. Los chicos aprenden muy rápido. Ensayamos durante aproximadamente dos meses. Nos aprendimos la melodía, ensamblamos e hicimos unos pequeños ajustes, pero siempre respetando la composición original”, explicó.

La banda del Conadis ensayó durante casi dos meses para su presentación. Foto: Eduardo Cavero / GEC.

“Fue un momento lleno de amor. El Papa felicitó uno por uno a los músicos y les brindó su bendición. Luego, tanto ellos como yo nos pusimos a llorar de la emoción”, agregó Cabello.

Eliana Cabello Rodríguez, profesora de música y directora de la banda del Conadis. Foto: Eduardo Cavero / GEC.

Mercedes Villalobos, presidenta del Conadis, contó que la banda ocupó la primera fila para interpretar la canción, acompañada de un coro de aproximadamente 50 niños. “Mientras los músicos tocaban, la presidenta Keiko Fujimori comentó al Papa que los integrantes de la primera fila eran personas con discapacidad. Entonces, él le preguntó si podía acercarse a saludarlos y terminó haciéndolo uno por uno. Todos sentimos su paz y su energía positiva. Se tomó el tiempo de bendecirlos”, recordó.

Para la presidenta del Conadis, aquel encuentro también dejó un mensaje que va más allá de la emoción del momento. “El Papa siempre ha abogado por las personas con discapacidad. Esta presentación demostró que tienen talento y pueden dejar en alto el nombre del Perú en un evento tan importante”, destacó.

Tras recibir la bendición de León XIV, los músicos de la banda se sienten más motivados para sus próximas presentaciones. Foto: Eduardo Cavero / GEC.

Más encuentros

Los adultos mayores del Hogar Virgen de los Desamparados del Callao también recibieron a León XIV, quien regresó a este establecimiento, donde realizó labores pastorales durante la pandemia, cuando todavía era obispo de Chiclayo. Su vínculo con el hogar se remonta a aquellos años, como recuerda María Agripina Garrido, una de las hermanas que lo administra. “El Papa venía manejando su carro desde Chiclayo hasta el Callao. Eran tiempos de pandemia. Pasaba quince días allá y quince aquí”, cuenta.

Los residentes de la casa hogar no podían ocultar su emoción al volver a ver al padre Robert, ahora Papa León XIV. Según María, hubo “lloradera” y aplausos. La superiora del hogar, Flora Ocaña, le susurró que se calmara, pero el asombro era mutuo. Ninguna podía creer que la máxima autoridad de la Iglesia hubiera elegido visitar el hogar.

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanas del Hogar Virgen de los Desamparados del Callao. Foto: captura TVPerú.

Otro de los lugares vinculados a la historia de León XIV es el pueblo cajamarquino de Santa Cruz. Allí, el padre Wildor Cubas Julca, párroco de la iglesia La Inmaculada, lo conoció cuando todavía era seminarista. Nunca imaginó que años después volvería a encontrarse con él convertido en la máxima autoridad de la Iglesia católica. Al recordar aquella etapa, el sacerdote destacó la disposición que siempre mostraba para conversar con quienes acudían a él. “Cuando uno quería tener un espacio con él, siempre se mostraba disponible”, señaló.

Finalmente, en Pucallpa, León XIV se encontró con una delegación de 350 personas de Nopoki, el programa de educación intercultural bilingüe de la Universidad Católica Sedes Sapientiae en Atalaya. El grupo estuvo integrado por estudiantes, docentes y sabios indígenas de los pueblos asháninka, ashéninka, yine, ese eja, shipibo-konibo, awajún, yanesha, matsigenga y nomatsigenga.

Durante el encuentro, los representantes de estas comunidades compartieron con el Papa las riquezas de sus pueblos, pero también las necesidades más urgentes que enfrentan. Ante esta realidad, León XIV no dudó en hacer un llamado a la acción.