Terreno del Minsa de unos 15 mil m² invadido hace 4 años se convirtió en barrio y crece sin control
Las invasiones a terrenos de propiedad del Estado o de privados continúan ante la inacción de las autoridades. Una muestra de ello es la usurpación de hace más de cuatro años de un terreno que le pertenece al Ministerio de Salud (Minsa) ubicado en la avenida Santa Rosa, en el asentamiento humano Santa Teresa, en Chorrillos, a espaldas de una sede del Instituto Nacional de Salud (INS). El Comercio pudo conocer que el terreno fue invadido en el 2019 por sujetos dedicados al cobro de cupos en el sector de construcción civil.

