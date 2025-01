En ese contexto, se recordó que Acuña Peralta ha estado de licencia, vacaciones o viajes por comisión de servicio unos 111 días durante sus más de dos años de gestión como gobernador regional, pese a que La Libertad es una de las regiones más convulsionadas, ya que afronta un incremento de los atentados debido a la minería ilegal, las extorsiones y el sicariato.

César Acuña viajó a Emiratos Árabes durante su mandato como gobernador regional

Los pedidos de licencia sin goce de haber fueron aprobados por el Consejo Regional de La Libertad, cuya mayoría es de Alianza para el Progreso (APP). En el 2023, Acuña estuvo de licencia durante 45 días, mientras que en el 2024 fueron 40 días.

Además, Acuña estuvo 11 días en China, del 4 al 14 de abril del 2024, por invitación de la empresa Huawei. Dicho viaje fue consignado como “comisión de servicios”. También hizo uso de sus vacaciones por 15 días en el 2023.

César Acuña estuvo de licencia 85 días durante los dos últimos años.

En la mayoría de los casos, Acuña ha utilizado sus licencias sin goce de haber para viajar al extranjero, apareciendo en su registro migratorio destinos como España, Francia, Holanda, Colombia y Abu Dabi.

En su defensa, el líder de APP justificó sus ausencias alegando que tiene “derecho a descansar” y que, por ese motivo, dejará de ejercer sus funciones en varios bloques de días. “Como gobernador no puedo ausentarme 30 días seguidos. Sería irresponsable abandonar la región 30 días seguidos que es lo que me corresponde como vacaciones. Sería muy irresponsable. Por eso he decidido que los 30 días que me corresponde, y que además ni siquiera como vacaciones, son permisos sin goce de haber. Es decir, no le cuesta un solo centavo a la región. He decidido que sea por bloques de 7 días”, aseguró.

Este hecho ha generado reacciones de distintos sectores. Elías Rodríguez, líder del partido Podemos Perú en La Libertad, consideró que esos periodos de ausencia de César Acuña demuestran que “no tiene compromiso” con la región. Incluso, aseguró que 100 camionetas adquiridas por dicha gestión para enfrentar la delincuencia habrían estado abandonadas en un depósito.

César Acuña también viajó a China

“No ha habido un compromiso real. Es un personaje que gobierna el país con la señora Boluarte, que tiene el Parlamento para poder legislar y no lo hacen, y ha estado 111 días en el extranjero y un día más en una región que no es la suya, en una actividad política en la ciudad de Iquitos, y que nos da un mensaje pobre. Solamente cada vez que se desborda en extremo la delincuencia en nuestra región nos traen (las autoridades) anuncios, vienen para la foto”, afirmó Rodríguez.

“Hoy se están entregando 100 camionetas que los consejeros en oposición han desnudado que estuvieron en un almacén empolvándose hace varios meses. Consideramos que su capacidad de reacción no es oportuna. No es oportuna porque él tiene otros cálculos en su agenda. Hay poco compromiso en la región, está en el extranjero y su decisión es postular a la Presidencia del Perú”, agregó.

César Acuña solo visitó dos veces Pataz, afirma alcalde

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, contó a El Comercio que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solo ha visitado dicha localidad en dos oportunidades, pero solo por temas del sector salud y de educación, y no por temas de seguridad. Pataz es, actualmente, el epicentro de la minería ilegal y se presentan constantes atentados a las empresas mineras formales que operan en la zona, como el derribo de torres de alta tensión y daños a la infraestructura.

En esa línea, la autoridad edil le pidió a Acuña Peralta que destine parte de su presupuesto en la implementación de medidas para combatir la inseguridad ciudadana, así como entregue un patrullero, del lote de 100 camionetas que pondrá en circulación el Gobierno Regional de La Libertad, a la comisaría de Tayabamba, ya que no cuenta con ningún vehículo para realizar patrullaje.

“El Gobierno Regional tiene el presupuesto, tiene la logística, creo que debería destinar parte de su presupuesto a temas de seguridad regional. Ellos, entre obras por impuestos y el Foncor, deben estar en un promedio de 2 mil millones, comparado con la Municipalidad Provincial de Pataz, que tiene 5 millones de canon”, expresó.

La localidad de Pataz se encuentra en estado de emergencia debido a los crímenes vinculados por la minería ilegal.

“Me gustaría que sí llegue (apoyo) desde el Gobierno Regional en temas de seguridad, toda vez que ahí sí hay disponibilidad presupuestal”, agregó.

Aldo Carlos Mariños reiteró su pedido de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, renuncie al cargo y rechazó que lo haya vinculado, durante una conferencia de prensa, con mineros ilegales.

“Está fracasando en temas de seguridad y hoy ratifico el pedido de renuncia del ministro del Interior. Él debió investigar y averiguar bien con respecto a mi persona, yo rechazo tajantemente, no tengo nada que ver con ninguna banda criminal, con ningún minero ilegal, no me dedico a esa actividad”, argumentó.

La Libertad es la segunda región con más homicidios en el Perú

La alarmante criminalidad que se presenta en La Libertad se ve reflejada en que dicha región es la segunda, después de Lima, en registrar la mayor cantidad de homicidios desde el 2017 hasta el 2024, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) obtenidas por el analista de datos Juan Carbajal.

En lo que respecta a la gestión de César Acuña, en el 2023 se reportaron 224 crímenes en La Libertad, mientras que en el 2024 ocurrieron 273 asesinatos. Hasta el 20 de enero del 2025, se registraron 14 homicidios en la región norteña. Es decir, se han cometido 511 crímenes en los últimos dos años.

La Libertad es la región con más número de homicidios después de Lima. (Foto: Juan Carbajal/@juank23_7/X)

Además, se debe tomar en cuenta que Trujillo es la segunda provincia del país, luego de Lima, con más muertes por homicidio desde el 2017, solo ocupó el tercer puesto en dicho ranking en el 2021, cuando fue superada por el Callao.

Acuña culpa al Gobierno

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, trató de deslindar cualquier responsabilidad ante la ola de criminalidad que impera en su región, pues aseguró que él no da “las políticas o estrategias” y que él solo aporta la logística.

“Ayer escuché que el culpable es el gobernador, yo no doy políticas, las políticas y las estrategias lo hacen los que conocen. Nosotros solo aportamos y apoyamos en la logística, en lo que necesitan”, expresó este miércoles la autoridad regional durante la entrega de un lote de patrulleros.

Incluso, Acuña culpó al Gobierno de la actual situación que se vive en La Libertad, ya que, según dijo, no le dan las herramientas para invertir con celeridad en materia de seguridad.

La presidenta Dina Boluarte dijo alguna vez que ella era "la mamá del Perú" y César Acuña el papá de La Libertad (Foto: Gobierno).

“El Ejecutivo tiene la culpa de todo esto, todo esto es del Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros hemos sacado en la Ley de Presupuesto el 40% del Foncor (Fondo de Recompensación Regional) para gastos corrientes, pero qué hacemos con tener ese presupuesto si no dan la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Que nos autoricen la compra directa. Mañana nos autorizan, en una semana compramos todo porque ahí está la plata, la plata no se ha hecho para guardarlo”, manifestó.

En medio del actual momento de consternación que existe en Trujillo, el gobernador regional bromeó sobre los memes que le crean por los errores que comete en sus participaciones públicas.

“Los medios me acompañan para ver a qué hora hablo mal para que me hagan mis memes. Eso es trabajo de los medios. ¿Van a encontrar actos de corrupción de este pechito? Jamás. No me hagan mucho meme, por si acaso”, afirmó.

El auge de la criminalidad en La Libertad se ha dado durante los gobiernos de Alianza para el Progreso, según especialista

Iván Arenas, periodista y analista político, indicó que el atentado contra el local del Ministerio Público de Trujillo es una respuesta ante los últimos operativos realizados por la Fiscalía contra la minería ilegal en La Libertad. Advirtió que la región norteña puede convertirse en la próxima Sinaloa, ciudad mexicana que es azotada por el narcotráfico y la criminalidad, en caso no se tomen medidas adecuadas.

En diálogo con El Comercio, el especialista señaló que dicho ataque fue perpetrado por organizaciones criminales en alianza con mineros ilegales, ya que estos últimos se han visto perjudicados con la pérdida de millones de soles por la incautación de sus equipos y maquinarias en las interdicciones.

“En las últimas semanas ha habido bastantes interdicciones de parte de la Fiscalía, en las que intervienen no solamente la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, sino otro tipo de fiscalías, como la de Lavado de Activos, y lo que ha ocurrido es que las bandas criminales asociadas con la minería ilegal lo que han hecho es mandarle una advertencia a la Fiscalía para decirles que no sigan haciendo interdicciones”, manifestó.

“La minería ilegal ya tiene un nexo muy importante con las bandas criminales, quienes prestan seguridad, participan en la cadena, algunas de ellas ya tienen inversiones en minería ilegal”, agregó.

En los últimos años se han cometido decenas de crímenes en Trujillo como parte del enfrentamiento entre bandas criminales.

Además, Arenas remarcó que el gobernador César Acuña es el “culpable político” de lo que ocurre en La Libertad en temas de seguridad ciudadana y recordó que el auge de la criminalidad en la región se ha dado en los periodos en los que Alianza para el Progreso (APP) estuvo al frente del GORE y diversos municipios distritales y provinciales. Incluso, cuestionó que no se haya tratado de resolver el caso de la minería ilegal e informal.

“El aumento de la criminalidad está íntimamente ligado con los 15 a 16 años que lleva de sucesivos gobiernos regionales Alianza para el Progreso. No se puede desconocer que en Alianza para el Progreso, en los últimos años, se ha permitido el auge de la inseguridad ciudadana a través de las extorsiones, de los robos, a través de la hegemonía de las bancas criminales”, refirió Arenas.

“El Gobierno Regional de La Libertad no entiende que la minería ilegal es una fuente de criminalidad, una fuente de delincuencia, una fuente de inseguridad ciudadana, y no lo quiere atacar”, añadió.

Por ello, precisó que la minería ilegal se desarrolla no solo en Pataz, sino en un corredor que empieza en Sihuas y va hasta Cajabamba y atraviesa toda La Libertad. “Si no vemos ese tema como un corredor minero ilegal y simplemente nos enfocamos en Pataz, vamos a dejar de lado a Huamachuco, Otuzco, Quiruvilca, que también son parte de ese eje y no hay estado de emergencia”, expresó.