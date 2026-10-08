EsSalud supera las 10 mil atenciones médicas durante intervención sanitaria en El Porvenir. (Foto: EsSalud)
EsSalud supera las 10 mil atenciones médicas durante intervención sanitaria en El Porvenir. (Foto: EsSalud)
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Más de 10 mil atenciones médicas brindó EsSalud durante una jornada de acción cívica desarrollada en el distrito de El Porvenir, en la región La Libertad a cargo de la Red Asistencial La Libertad y Hospital Perú, con el objetivo de acercar servicios de salud a la población.

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