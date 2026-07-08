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La comitiva llegó a Lima el último fin de semana y recorrió las instalaciones del estadio Monumental, en Ate, como primer punto y sería el lugar donde se desarrollaría el evento masivo. El domingo, un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) trasladó al grupo al aeropuerto David Abensur Rengifo de Ucayali, donde fueron recibidos por el obispo de Pucallpa, Augusto Martín Quijano; el gobernador regional Manuel Gambini; el jefe de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ucayali, José Alonso Yépez, entre otras autoridades.

En Pucallpa, la comisión recorrió el boulevard de Yarinacocha, la plaza de Armas, la catedral de Pucallpa, el complejo deportivo la Videnita y la zona conocida como el Paichetero. Las autoridades evalúan que el estadio Aliardo Soria Pérez albergue la misa multitudinaria, mientras que el boulevard de Yarinacocha sea el punto de encuentro del papa León XIV con los representantes de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Las autoridades del Vaticano llegaron a Pucallpa para revisar los lugares que visitaría el papa León XIV. (Foto: La Voz Ucayalina)

Luego, el grupo de avanzada del Vaticano enrumbó a Lambayeque, a donde llegó al Grupo Aéreo N°6 el domingo en la noche y se hospedó en el hotel Presidencial de Chiclayo. El lunes, visitó la iglesia Santa María Catedral y el Museo Tumbas Reales de Sipán, así como el Santuario Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El grupo abordó un helicóptero del Ejército para llegar a la localidad altoandina de Incahuasi, donde el Papa realizó labor pastoral años atrás, pero las malas condiciones climáticas impidieron el aterrizaje. Fuentes de El Comercio señalaron que se planeaba que otros destinos de la visita papal sean la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, y Piura, pero no concretarían esas posibilidades.

La comisión del Vaticano se reunió con las autoridades lambayecanas en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Entre los participantes estuvieron representantes de la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), las autoridades de Lambayeque y de la Diócesis de Chiclayo. El martes, el grupo recorrió las Pampas de Reque, donde se realizaría la misa central de la visita del Sumo Pontífice, y posteriormente se trasladó a Ciudad Eten.

Por la tarde del martes, la delegación del Vaticano arribó al Cusco para evaluar los posibles escenarios donde se presentaría el Papa. El primer punto visitado fue Sacsayhuamán.

Fuentes de la Iglesia católica en el Perú señalaron a El Comercio que la comitiva del Vaticano regresará al país en julio para anunciar de manera oficial la lista de ciudades que visitará el Papa.

Las ciudades que visitaría y la duración de su permanencia en el Perú

El presidente José Balcázar había señalado que el sumo pontífice llegaría al país en la primera quincena de noviembre y la visita tendría una duración de ocho a 10 días e incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos. Si bien el programa del viaje lo preparará el equipo del Papa, el jefe de Estado indicó que se pondrá a disposición de Prevost helicópteros porque, según le ha dicho, “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

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“Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cusco”, dijo Balcázar a su salida del Vaticano.

Monseñor Guillermo Elías Millares señaló que, durante la estadía de León XIV en el Perú,habrá misas masivas, habrá encuentros del Papa con jóvenes y familias, migrantes y pobres, ya que es una “visita pastoral”.

Gran expectativa en Chiclayo

La llegada de León XIV a la ciudad de Chiclayo ya es esperada por las autoridades de Lambayeque desde antes de la confirmación oficial, incluso se evaluaban los lugares en los que se podría desarrollar la presentación de la máxima autoridad de la iglesia católica. Las Pampas de Reque, que tienen una extensión de 3 mil hectáreas y se ubican en el kilómetro 752 de la Panamericana Norte, albergarían la misa central que realizaría Robert Prevost. Incluso, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) de Lambayeque ha diseñado la distribución que tendrían las delegaciones participantes en el extenso terreno.

Autoridades avanzan diseño de complejo para histórica misa papal en Reque. (Foto: Andina)

Para ello, se planea construir dos helipuertos en Las Pampas de Reque: uno para la llegada del Papa y el otro para recibir a las delegaciones extranjeras y personalidades que acompañarán al sumo pontífice. El terreno está situado a 40 minutos de la ciudad de Chiclayo. Uno de los problemas es que a pocos kilómetros existe un botadero de basura.

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, indicó a El Comercio que se habían avanzado trabajos antes de la confirmación de la próxima llegada del Papa a Chiclayo, como la remodelación de la catedral, la cual, según dijo, ya se encuentra cerca del 100%, y la recuperación del santuario Nuestra Señora de la Paz, ya que se espera que reciba un reconocimiento de parte del Vaticano.

La autoridad regional señaló que el Vaticano evaluaría que Robert Prevost visite las zonas altoandinas de Lambayeque, como Incahuasi y Cañaris, donde realizó labor pastoral. Además, remarcó que las Pampas de Reque pueden albergar a más de dos millones de personas, 200 mil estacionamientos y medio millón de carpas.

Pérez indicó que se planea que el papa dé un ‘balconazo’ en la catedral de Chiclayo, la cual será reabierta tras ser sometida a un proceso de remodelación. Ante la gran cantidad de visitantes que podrían llegar al norte del país, el GORE Lambayeque ha repavimentado varias vías de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo.

La catedral de Chiclayo ha sido remodelada. (Foto: Gobierno Regional de Lambayeque)

La situación en Piura y Cusco

Jonathan Coronado, gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Piura e impulsor de la creación de la Ruta del Papa León en Chulucanas, indicó que los proyectos que se ejecuten en adelante en dicha ciudad deben realizarse en el contexto de la visita del sumo pontífice.

Recordó que la obra que se ejecuta en el Centro de Piura está a cargo del Gobierno Regional de Piura, lo que ha contemplado el cierre de calles y la rehabilitación de avenidas, pero sin tomar en cuenta la probable llegada de un Fenómeno El Niño y la visita de Robert Prevost.

No obstante, afirmó que Piura no ha recibido recursos económicos de parte del Gobierno central para realizar trabajos de cara a la visita del Papa.

Cusco

La última vez que un Papa llegó al Cusco fue Juan Pablo II en febrero de 1985, cuando coronó a la Virgen del Carmen de Paurcartambo, por ello la noticia de la confirmación de la visita de León XIV ha tenido un gran impacto. Las autoridades le entregarán las llaves de la ciudad al sumo pontífice y la misa central de su visita se efectuaría en la explanada de Sacsayhuamán, según señaló el alcalde provincial de la ciudad, Luis Pantoja.

Pese a lo dicho por el alcalde Luis Pantoja, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, indicó que no sería factible la realización de una misa en Sacsayhuamán, ya que le pertenece al Ministerio de Cultura y tiene aforos determinados, por lo que un evento masivo tendría que ser evaluado por las autoridades

Papa León XIV estuvo en la ciudad de Arequipa en el 2018. Foto: GEC.

Visita a una ciudad de la selva

El presidente indicó que el Papa visitaría una ciudad de la Amazonía, por lo que surgió el nombre de Pucallpa. Cabe recordar que el papa Juan Pablo II llegó a Iquitos en febrero de 1985, mientras que Francisco arribó a Puerto Maldonado en 2018.

El periodista Marcio Pérez señaló a El Comercio que Pucallpa es una ciudad con bastante tradición católica. La misa del sumo pontífice podría realizarse en el estadio Aliardo Soria Pérez, que tiene una capacidad para más de 20 mil personas.

Los puntos que podría visitar o permanecer Robert Prevost serían la catedral de Pucallpa, las iglesias del distrito de Manantay o la comunidad nativa de San Francisco. Explicó que actualmente las vías de comunicación de Pucallpa se encuentran en buenas condiciones y que el aeropuerto está actualmente habilitado.

Análisis de las opciones

Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, indicó que las ciudades que recorrerá León XIV son designadas a partir de una propuesta que formula la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno nacional a través de la Cancillería.

“Los obispos locales se reúnen previamente para proponer algunas ciudades basándose en los criterios pastorales o algunas diócesis con necesidades especiales o algún lugar que tenga una relevancia histórica para el Papa. Sabemos que él irá a Chiclayo, eso está confirmado, pero puede haber otras ciudades que pueden sugerir y que la Conferencia Episcopal debe reunir, con estos criterios pastorales, para proponer un itinerario a la Santa Sede. El otro actor que participa es el Gobierno, que a través de Cancillería evalúa la viabilidad, logística, el orden público y la seguridad”, señaló.

Dioses consideró que ya se realizan algunos trabajos previos antes del anuncio de las regiones que serán visitadas por Robert Prevost, pues solo queda cuatro meses.

“Ahí interviene una comisión de avanzada que es designada por el Vaticano y que es liderada por el coordinador de los viajes papales, José Salas Castañeda, quien fue designado en su cargo en julio del 2025, para que se encargue de todo lo que tiene que ver con los viajes apostólicos. Sería quien se enlace con la comisión nacional que estará a cargo en el Perú de ver todo el itinerario”, afirmó.

“Se establecerían todos los criterios necesarios para ver si ese itinerario se puede cumplir. De haber algún tipo de impedimento o restricción o los protocolos de seguridad no están dentro de los estándares, probablemente se puede hacer ajustes al programa que se le proponga al Papa, pero él tiene toda la potestad de decir dónde quiere estar y cuanto tiempo quiere estar”, agregó.

“Estas visitas de avanzada del Vaticano son importantes porque se realizan meses antes de que llegue el Papa. Un equipo viene al país, y en el grupo hay médicos, gendarmería, responsables de prensa, el propio coordinador de los viajes pontificios y se recorre los lugares que el Papa pisará, con el objetivo de revisar la seguridad, los accesos, los hospitales cercanos, las rutas del papamóvil, luego de ello se redacta el libro oficial del viaje, donde se coloca cada paso del itinerario que tendrá el papa”, refirió.

Dioses explicó que la estadía del Papa en el Perú será de varios días, ya que en España estuvo seis días y en el África permaneció 10 días. “Son viajes extensos que está realizando el Papa”, aseveró.

Respecto al plazo que queda para preparar la visita del Papa, Dioses explico que los viajes apostólicos tienen un periodo de preparación de cuatro a seis meses, por lo que consideró que “se está en el límite” de tiempo.

Además, precisó que las posibles actividades y lugares que visite el Papa en cada ciudad le corresponderá organizar a cada diócesis donde él recorrerá. Incluso, señaló que “es muy probable que se le proponga que visite cárceles en el Perú, tal como lo hizo en España y África. “Por ejemplo, si viene a Lima, tiene que haber una comisión en la Arquidiócesis de Lima que se encargue un programa de actividades. Lo mismo sería con Chiclayo”, aseguró.

“El Papa desarrollaría eventos masivos y específicos”

Kurth Mendoza, periodista especializado en temas de la Iglesia Católica, señaló a El Comercio que, a principios de año, las autoridades eclesiásticas indicaron que el Papa trataría de incluir una zona de la costa, de la sierra y de la selva, y que con base a ello se han señalado los lugares que podría visitar el sumo pontífice.

Ante la elección de una ciudad selvática como destino del Papa, Mendoza indicó que León XIV continuará con “el interés profundo en evangelizar la Amazonía y de preocuparse por todo lo que pase alrededor en ese territorio y los habitantes, así como el cuidado de la naturaleza”.

Remarcó que, al igual que su sucesor Francisco, Robert Prevost podría desarrollar eventos específicos, como en iglesias o monasterios, y encuentros multitudinarios en campos abiertos de Lima y provincias.

“Tomando en contexto lo que está haciendo León XIV con sus últimos viajes, lo mismo hará en Perú, por lo que habrá eventos multitudinarios en Lima y eventos masivos en los lugares donde él decida ir”, afirmó.

Respecto al tiempo que queda para organizar una visita del Papa, Mendoza recordó que en España la llegada del sumo pontífice se anunció con un mes y medio de anticipación y tuvo buenos resultados, sin embargo, consideró que las instituciones y autoridades peruanas deberán “acelerar máquinas” para cumplir el cronograma de noviembre.

Chiclayo

Una fuente de la Conferencia Episcopal indicó a El Comercio que la máxima autoridad de la iglesia católica visitará la ciudad de Chiclayo debido a que fue obispo de aquella diócesis y que también llegaría a localdidades altoandinas de Lambayeque, como Incahuasi, debido a que en dicha zona hay una población quechuahablante con tradición católica.

El Papa León XIV durante sus días de obispo en Chiclayo. (Foto: Estefanny Varillas Saavendra/ GEC)

Además, indicó que, tal como ha ocurrido con sus visitas a otros países, León XIV efectuará misas en las ciudades, para lo cual, según remarcó, se deben acondicionar amplios espacios para que se desarrolle un evento masivo.

Respecto a la elección de un ciudad amazónica como punto de visita de Robert Prevost, la fuente recordó que la decisión de Francisco de visitar Puerto Maldonado en 2018 fue porque “quiso enfocar a la Iglesia en el tema de la conexión con la Amazonía” y debido a que al año siguiente, en 2019, organizó un sínodo amazónico y concurrieron varios obispos de Brasil y Perú.