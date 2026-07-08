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Resumen

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El papa León XIV llegaría al Perú en noviembre próximo. (Foto de GIUSEPPE LAMI / EFE)
El papa León XIV llegaría al Perú en noviembre próximo. (Foto de GIUSEPPE LAMI / EFE)
Por Carlos Gonzales

Los preparativos para la próxima visita del papa León XIV al Perú, programada para noviembre, ya van concretándose. La delegación de avanzada del Vaticano llegó al país y recorrió las localidades en los que se presentaría Robert Prevost para analizar diversos aspectos, como logística, infraestructura, seguridad, transitabilidad y viabilidad de los accesos, según pudo conocer El Comercio. Entre los visitantes está monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos. La comitiva se desplazó por Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, ciudades que, finalmente, recorrería el sumo pontífice. Este miércoles, el grupo viajó a Roma.