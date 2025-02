Decenas de adultos mayores denunciaron este viernes que la gestión del alcalde Diego Uceda les está cobrando 20 soles por cada taller al que quieran acceder. Ellos se sienten indignados porque desde la fundación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en La Molina se estableció que las actividades recreativas y culturales a este grupo etario serían gratuitas.

Con carteles en mano, los ciudadanos también señalaron que el comedor está clausurado desde la pandemia . En un inicio les prometieron que lo volverían a abrir tras la reparación de unas cañerías; sin embargo, hasta el momento sigue cerrado, afectando a cientos de abuelitos.

“ No hay razón o un instrumento legal que le autorice cobrar . Generalmente, hacemos 3 talleres, lo que serían 60 soles mensuales y la mayoría son personas que tienen una pensión de 500 soles”, lamentó Abraham Cabello, representante de los adultos mayores, a Buenos Días Perú.

Los ciudadanos se reunieron hasta en tres oportunidades con el alcalde Diego Uceda, donde le presentaron pruebas que respaldan su posición y malestar, pero, según aseguran, no recibieron el apoyo correspondiente.

“Nunca ha reconocido nuestros puntos y siempre nos dice que va a realizar las modificaciones solicitadas, pero hasta ahora no lo ha hecho . Incluso, los talleres no tienen equipo, no hay ventilación, las ventanas están atoradas y los baños sucios”, comentó Abraham Cabello.

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) fue fundado en el 2007 en La Molina con el objetivo de promover la participación e integración social de los adultos mayores; no obstante, la gestión detrás de este espacio se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos de este grupo etario.