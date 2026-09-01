Si cuenta con alguna información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la Central de Serenazgo de La Molina a los siguientes números al 978 324 838 o 978 342 314. Foto: GEC
Si cuenta con alguna información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la Central de Serenazgo de La Molina a los siguientes números al 978 324 838 o 978 342 314. Foto: GEC
Por Redacción EC

Familiares del menor Matías Vidal de la Vega (16) reportaron su desaparición tras haber sido visto por última vez la mañana del lunes 31 de agosto, alrededor de las 7:00 a. m., a la altura de la cuadra 1 de la calle Los Almendros, en el distrito de La Molina.

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