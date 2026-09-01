Familiares del menor Matías Vidal de la Vega (16) reportaron su desaparición tras haber sido visto por última vez la mañana del lunes 31 de agosto, alrededor de las 7:00 a. m., a la altura de la cuadra 1 de la calle Los Almendros, en el distrito de La Molina.

Según la información difundida, al momento de su desaparición el menor vestía uniforme escolar con polo de color gris con logo “VSC” en el pecho, bordes de cuello y mangas en tono negro y rojo. Además, lleva puesto un short de color negro con franjas blancas a los lados.

Sus familiares y vecinos piden apoyo urgente a la comunidad para recabar cualquier dato que permita dar con su ubicación.

Si cuenta con alguna información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la Central de Serenazgo de La Molina a los siguientes números: 978 324 838 o 978 342 314

También puede reportar cualquier dato a la Línea 114 de la Policía Nacional del Perú (PNP), especializada en la atención de casos de personas desaparecidas.