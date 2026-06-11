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Resumen

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La noche del 19 de mayo, un perro mestizo llamado Erasmo fue atropellado por una motocicleta mientras intentaba cruzar la avenida Miguel Grau, en Barranco. Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito que involucraba a un animal terminó convirtiéndose en una controversia que hoy enfrenta a vecinos, rescatistas, una clínica veterinaria y a la propietaria del can.

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