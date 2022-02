El cuarto gabinete de la era Pedro Castillo trajo consigo el retiro de uno de los ministros que –en líneas generales– mejor labor ha tenido en el nuevo gobierno. En plena tercera ola de la pandemia, Hernando Cevallos fue reemplazado por Hernán Condori Machado, quien tiene serios cuestionamientos sobre su ejercicio de la medicina y promoción de productos supuestamente curativos sin ningún respaldo científico.

Esta mañana el Colegio Médico del Perú ha pedido su renuncia debido a que no cuenta con las condiciones mínimas para dirigir la cartera. Los decanos de las facultades de medicina de universidades como San Marcos y Cayetano Heredia también han cuestionado el cambio del ministro Hernando Cevallos en plena crisis y señalaron que “atenta contra las posibilidades de las políticas que requieren implementarse con la eficacia y oportunidad necesarias y urgentes”. Lo mismo ha hecho el Colegio de Enfermeras al denunciar que se expone a la población en plena pandemia.

Hernán Condori Machado es investigado por presuntos actos de corrupción cuando era funcionario público en Junín. Estuvo en el cargo de Director Ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo del 2011 al 20144 y luego en el 2019, siempre con Cerrón como gobernador regional. Según pudo conocer el Comercio, en el 2020 fue nombrado por el reemplazante de Cerrón como director regional de Salud, pero duró seis días en el cargo porque no cumplía criterios de ideoneidad.

También se le critica por promocionar el ‘agua arracimada’, producto que supuestamente tiene propiedades curativas pero no existen pruebas de ello. De hecho, ayer Condori mintió en conferencia de prensa al decir que este producto tiene autorización de Digemid, pero no es verdad. Tiene tan solo registro sanitario de la Digesa como alimento, no como suplemento ni medicamento.

Pese a todo, hasta el momento ni el presidente Pedro Castillo ni el primer ministro Aníbal Torres se han pronunciado al respecto.

