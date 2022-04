Marcha contra Pedro Castillo: ciudadanos se dirigen hacia la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno

Anoche, quince minutos antes de las 12, el presidente Pedro Castillo se pronunció por primera vez en todo el día sobre el paro de transportistas, que ayer cumplió una semana, para anunciar que se decretaba estado de emergencia e inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y el Callao .

Castillo argumento que la restricción se debía a los actos de violencia por el paro. Lo cierto es que las protestas no solo se han realizado en Lima y Callao, donde solo aplica el toque de queda, sino en por lo menos doce regiones. Tampoco hubo saqueos en la capital como indicaron algunos rumores durante la tarde de ayer.

La medida implica la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.

El Decreto Supremo N° 025-2022-PCM señala que se exceptúa de acatar esta inmovilización social al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de: salud, medicinas, agua y saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólido servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.

Se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos.

Sí atienden farmacias y boticas.

Sin embargo, no hay movilidad. Debido a la orden del Ejecutivo no circulan buses ni taxis y los servicios del Metropolitano y corredores complementarios informaron que no prestarán servicio todo el día. El Metro de Lima informó durante la mañana que sí operaría hoy, pero luego dieron marcha atrás.

El Aeropuerto Jorge Chávez informó que mantendrá la operación, pero pidió a los pasajeros confirmar sus vuelos para no tener inconvenientes.

Aunque no lo dice el decreto, el ministro de Justicia adelantó que los mercados y tiendas de alimentos de primera necesidad también atenderán. Pero pese a sus declaraciones, este Diario comprobó que muchos están cerrados. En los alrededores sí hay algunos comerciantes vendiendo.

Tampoco habrá atención en los centros de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) en Lima Metropolitana y Callao. En cuanto a hospitales, Minsa y Essalud informaron que solo atenderá en áreas de emergencias. No habrá atención de citas.