La llegada de los dos papamóviles que serán utilizados por León XIV durante su visita al Perú, del 11 al 16 de noviembre, está programada para hoy. Ambos vehículos serán presentados oficialmente en nuestro país en los próximos días.

Los papamóviles están siendo trasladados desde Brasil a bordo de un avión de Latam Cargo, en una operación logística especial que forma parte de un convenio con la cancillería peruana y se realiza en coordinación con General Motors (GM). Los vehículos llegarían al Perú aproximadamente a las 9:30 a.m.

Los dos papamóviles son enviados en un avión de Latam Cargo.

El vuelo directo, en un Boeing 767-300F, aeronave dedicada exclusivamente al transporte de carga, partirá del aeropuerto de Viracopos, en Campinas (Brasil), con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. Por las dimensiones y características de los vehículos, la operación ejecutada por Latam Cargo requirió de entre seis y ocho horas de preparación en rampa, además de procedimientos específicos para garantizar su adecuado acondicionamiento y traslado.

La preparación incluyó el cálculo de la distribución del peso dentro de la aeronave, la sujeción de los vehículos mediante amarres especiales sobre plataformas de carga y el uso de equipos hidráulicos para su embarque. Cerca de 20 personas participaron en las labores de preparación y carga en Brasil, mientras que otro equipo de aproximadamente 20 colaboradores estuvo a cargo de la recepción y el desembarque en Lima.

¿Cómo fue elaborado y qué características tiene el papamóvil que usará León XIV en el Perú?

El Comercio viajó hasta Sao Paulo, en Brasil, para conocer en exclusiva los detalles de la fabricación de los vehículos en la planta de GM, ubicada en Sao José dos Campos. La compañía indicó que los papamóviles fueron implementados a partir de camionetas Chevrolet del modelo Colorado.

Se trata de vehículos originales del 2027 que fueron modificados en solo 24 días. Los cambios respondieron a los requerimientos del Vaticano. Para ello, el área de ingeniería de GM presentó una propuesta que posteriormente fue aprobada.

Este es el Chevrolet modelo Colorado.

Entre las modificaciones figura el retiro de la segunda cabina para dar espacio a una silla giratoria destinada al Papa y a dos asientos para los representantes de la Iglesia Católica que lo acompañarán. También se acondicionó un espacio para los agentes de seguridad encargados de resguardar al Sumo Pontífice.

Asimismo, se incorporaron escaleras eléctricas retráctiles para facilitar el ingreso y la salida de León XIV y sus acompañantes. También se instalaron elementos de seguridad adicionales, como pasamanos, para que el Papa pueda realizar los recorridos de pie o sentado.

GM precisó que las unidades cumplen los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por las autoridades peruanas, por lo que podrán circular sin restricciones por las vías nacionales. A solicitud de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el MTC dispuso la creación de la placa pontificia, como acto simbólico para la circulación de ambos vehículos, mediante la Resolución Ministerial 609-2026-MTC/01.02.

Personal de General Motors Perú brindará asistencia técnica permanente a las unidades, con el apoyo de especialistas de la red de concesionarios Chevrolet, para garantizar su operatividad durante toda la visita. Para ello, cada vehículo contará con un equipo de soporte en las distintas ciudades y puntos de la agenda del Papa.

Se trata de un modelo Colorado al cual se le han realizado modificaciones por pedido del Vaticano.

Las dos camionetas Chevrolet Colorado cuentan con un motor de 2,8 litros. Llevan frases en latín y símbolos propios del Vaticano.

Los vehículos tienen una altura de 2,6 metros y cada uno pesa aproximadamente tres toneladas. Están siendo trasladados junto con dos cajas que contienen las estructuras protectoras de sus cabinas.

Una vez concluida la visita, los papamóviles serán donados a la Nunciatura Apostólica. Esta es la segunda vez que General Motors fabrica una unidad oficial para un Papa. La anterior fue en el 2018, con motivo de la visita del Sumo Pontífice a Colombia.

El uso del papamóvil en Lima

Una comitiva del Vaticano se reunió con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, para ultimar los detalles de la visita del papa León XIV. Como parte de sus actividades, la delegación de avanzada recorrió el Santuario de las Nazarenas, donde se conserva la imagen del Señor de los Milagros. También visitó la Catedral de Lima, junto a la sede del arzobispado, en el Centro Histórico.

Castillo explicó que existe la posibilidad de que León XIV visite al Señor de los Milagros y que, desde ese punto, pueda subir al papamóvil para dirigirse a la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral de Lima. Esta actividad se realizaría durante el segundo día de su visita al Perú.

Respecto a eventuales cambios en el itinerario, el arzobispo señaló que “es posible, pero lo importante es que está más o menos marcado qué cosa se va a hacer y hay un plan”.

Agregó que la comisión central será la encargada de decidir si se realizan modificaciones en la agenda, como medida de precaución ante el estado de salud del Papa.