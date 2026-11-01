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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, para dirigirse a la Plaza de Colón, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, para dirigirse a la Plaza de Colón, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
/ Sergio Pérez
Por Carlos Gonzales

La llegada de los dos papamóviles que serán utilizados por León XIV durante su visita al Perú, del 11 al 16 de noviembre, está programada para hoy. Ambos vehículos serán presentados oficialmente en nuestro país en los próximos días.

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