Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Cuatro familias acusan a Oncosalud de negar coberturas a sus tratamientos contra el cáncer
Resumen de la noticia por IA
Cuatro familias acusan a Oncosalud de negar coberturas a sus tratamientos contra el cáncer

Cuatro familias acusan a Oncosalud de negar coberturas a sus tratamientos contra el cáncer

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El pasado 10 de noviembre la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) impuso una multa de 101 UIT (S/ 540.350) a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFA) Oncosalud por “no brindar cobertura oportuna a los afiliados a sus beneficiarios de acuerdo a las condiciones pactadas y la normativa vigente” luego de que la aseguradora se negara a cubrir el tratamiento oncológico de una de sus pacientes por incluir Olaparib, un fármaco que la empresa había retirado en el 2024 de su lista de medicamentos aprobados.

TAGS