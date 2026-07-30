Especialistas exigen intensificar la vacunación contra el sarampión.
Especialistas exigen intensificar la vacunación contra el sarampión.
Por Carlos Gonzales

Los dos casos confirmados de sarampión en Loreto han generado preocupación entre los especialistas, ya que se trata de una de las regiones en las que existe una baja cobertura de vacunación y altas tasas de desnutrición en niños, lo que puede hacer que la enfermedad tenga un alto impacto.