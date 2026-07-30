Los dos casos confirmados de sarampión en Loreto han generado preocupación entre los especialistas, ya que se trata de una de las regiones en las que existe una baja cobertura de vacunación y altas tasas de desnutrición en niños, lo que puede hacer que la enfermedad tenga un alto impacto.

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La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto detalló que los dos casos se reportaron en la ciudad de Yurimaguas, en la provincia del Alto Amazonas, por lo emitió una alerta epidemiológica para intensificar la vigilancia, aplicar protocolos de investigación, control de brote, búsqueda activa de casos y bloqueo vacunal para evitar la propagación de la enfermedad.

Comunicado de la Diresa de Loreto sobre los casos de Sarampión.

El Gobierno había declarado, el pasado 16 de mayo, la emergencia sanitaria por 90 días por brote de sarampión en el país. La medida comprendía a Lima Metropolitana y a las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, y a la provincia constitucional del Callao.

El Poder Ejecutivo fundamentó su decisión en que existe un registro confirmado de transmisión local en Puno y riesgo elevado de diseminación en las otras jurisdicciones mencionadas.

Hasta el 22 de julio, se han reportado en el Perú unos 1,195 casos confirmados de sarampión, siendo Puno la región que concentra más contagios, con 1,041 casos, es decir, un 87.1% del total.

Casos de sarampión en el Perú.

Advierten que sarampión causará estragos en niños de comunidades nativas

Juan Carlos Celis, médico infectólogo, explicó a El Comercio que se ha reportado, de manera oficial, dos casos de Sarampión en Loreto, pero advirtió que la cifra debe ser mayor, ya que se trata de una enfermedad muy contagiosa y que podría tener el mismo impacto de la tos ferina.

El especialista señaló que la cifra de contagios podría aumentar de manera significativa en las próximas semanas ya que se avecina las celebraciones por Fiestas Patrias, lo que implica la movilización de grandes grupos de personas en las ciudades de Loreto.

En ese contexto, enfatizó que el mayor riesgo está en que las personas que se movilizan lleguen a las comunidades nativas y contagien a las personas más vulnerables, como son los niños, ya que dichos grupos presentan solo hasta un 20% de cobertura de vacunación contra el sarampión.

“De acuerdo con el El Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, en el tema del avance de la vacunación contra el sarampión, Loreto tiene la tasa más baja de cobertura este año, incluso está debajo de Puno. Eso no es raro en una región con zonas tan alejadas, con ríos y comunidades nativas, es una data histórica, pero el sarampión está ingresando, tal como ocurrió con la tos ferina. Ni siquiera se han superado las tasas anteriores”, expresó.

“Loreto tiene distritos que no han llegado al 10% o 20% de vacunación debido que están ubicadas en zonas fronterizas. Como ocurrió con la tos ferina, es muy probable que en tres semanas ya se hable del sarampión en comunidades nativas. Ese es el problema en Loreto, cuando llega a comunidades nativas, que no tienen tasas que no llegan a 20% de vacunación”, agregó.

Por ello, alertó que el avance del sarampión en Loreto causaría “un desastre”, ya que probablemente se presenten fallecidos y hospitalizados. Consideró que la región requiere un “gran proyecto de cierre de brechas”.

Celis hizo hincapié en que un factor que incide en la letalidad de la enfermedad es que los niños afectados presentan cuadros de desnutrición o anemia. “El sarampión es una enfermedad muy debilitante, que afectará a niños anémicos, desnutridos en las comunidades alejadas de la Amazonía”, refirió.

Además, indicó que la atención de los casos también se complica debido a que las comunidades nativas se encuentran muy alejadas, especialmente en las zonas fronterizas.

Celis afirmó que el sarampión no es la única enfermedad que afecta a las ciudades de Loreto, ya que la tos ferina ha causado, hasta el momento, 51 muertos, principalmente en niños de comunidades nativas sin vacunación. “La tos ferina todavía está en curso, es una epidemia que aún no termina. Para declarar una epidemia como terminada no tiene que haber un caso reportado en un mes”, aseveró.

En las últimas semanas se han reportado 500 nuevos casos de sarampión en el Perú, señaló exviceministro

El sarampión está incrementándose de manera progresiva, ya que en las últimas cuatro semanas se han presentado alrededor de 500 nuevos casos, y se ha incrementado el número de regiones afectadas, ya que se tiene 12 regiones que han reportado contagios, indicó Augusto Tarazona Fernández, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Sergio Bernales.

Remarcó que el riesgo de contagios se incrementará durante los viajes que se realizarán en las Fiestas Patrias. Recordó que, en Loreto, las coberturas de vacunación son bastante bajas, ya que el año pasado registró un 67% de vacunación, cuando se necesita 95%, ya que se trata de una enfermedad muy contagiosa. “A lo largo del año, su vacunación sigue baja, pues está en 29% de cobertura, pese a que estamos a mitad de año”, afirmó.

El exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa consideró que la geografía de Loreto, la falta de presupuesto y la desidia de las autoridades han generado una baja cobertura de vacunación contra el sarampión.

Respeto a los síntomas, Tarazona explicó que el sarampión puede parecer una gripe en su primer momento, ya que la persona presenta fiebre, malestar, dolor de cuerpo o cabeza, y en ese periodo es altamente contagioso y tiene una duración de tres o cinco días. En esa etapa, solo se el suministra, bastante agua y paracetamol. Luego, aparece la fase exantemática, que son las lesiones eruptivas en la cara y en el cuerpo. Si no desarrolla un cuadro de gravedad, después de cinco a seis días el paciente comienza a recuperarse.

Augusto Tarazona, médico infectólogo. (Foto:César Zamallo/GEC) / CESAR ZAMALLOA

Tarazona señaló que, en el Perú, el sarampión ha afectado a personas de 10 a 29 años. En ese contexto, recordó que se vacuna de manera regular a niños de 12 meses y se le aplica un refuerzo a los 18 meses, sin embargo, en una situación de epidemia, como en la región de Puno, donde hay una transmisión elevada y una epidemia activa, se indica una vacunación regular hasta los 10 años, inclusive se puede evaluar inmunizar a personas de hasta 29 años que no han sido vacunados.

El especialista indicó que el avance del sarampión está asociado a la desnutrición, por lo que los niños desnutridos tienen alta posibilidad de hacer formas graves, así como las personas que no han sido vacunadas y que tiene comorbilidades, como asma, diabetes, VIH o personas que reciben quimioterapia.

Recordó que el sarampión se había controlado en el Perú en la década del 2000, pero más de 20 años después ha reaparecido por las debilidades en las coberturas de vacunación de los últimos años y por la llegada de personas de otros países que también tienen coberturas bajas de inmunización.