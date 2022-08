Vanesa Quiñones denunció que fiscalizadores de la Municipalidad de Lima agredieron a su hermano menor con autismo y problemas de audición para quitarle su carrito de dulces. El hecho se produjo la noche del último domingo en una calle del distrito de La Victoria.

“El día domingo a las 8:30 de la noche fui al baño y mi hermano menor se quedó con la carreta. Bajaron seis personas con cascos y uno le agarró del cuello y de los brazos para que no pueda soltarse. Al tener la carreta en el camión lo tiraron a mi hermano en el piso. Hay videos. Hemos ido a reclamar la carreta y dicen que no está”, contó a Latina.

“Cuando yo llegué, mi hermano estaba en el piso con las cosas tiradas. La gente no pudo hacer nada. Nos hemos quedado pasmados. Mi hermano me llamó llorando”, añadió.

La Victoria: Fiscalizadores arrebatan carrito golosinero a joven autista

Indicó que su hermano está llevando terapia actualmente, no solo por la agresión, pues hace poco su padre falleció. “El día sábado fue su cumpleaños, estábamos todos tristes porque hace poco mi papá falleció por secuelas del COVID-19. Mi hermano está pasando terapia, es muy difícil esta situación”.

Por su parte, Petronila Ortiz, madre del joven, señaló que su hijo se siente culpable porque les quitaron la carretilla valorizada en S/700 con mercadería de S/200.

“Mi hijo se siente mal, se ha puesto triste porque su papá falleció y no puede superarlo. Él se siente mal: ‘mamá me quitaron todo’, él me llamó. Se siente culpable”, precisó.

MML se pronuncia

Al respecto, Jonatan Ríos, gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, indicó que se están realizando las investigaciones del caso.

“Una vez que hemos tomado conocimiento de los hechos hemos activado nuestro protocolo interno que es hacer una investigación rigurosa sumaria rapidísima para determinar si nuestros fiscalizadores han ejercido la fuerza de manera desmedida. Al margen de las condiciones del ser humano, sea personas con capacidades diferentes, mujer, en estado de gestión. Una vez culminada las investigaciones que debe ser esta semana, se van a tomar las medidas correctivas que el caso amerite”, precisó.