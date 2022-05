En La Victoria, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un sujeto identificado como David Darwin Tarazona Gonzales, que transitaba por la calle de manera sospechosa y usaba casaca del Escuadrón Verde - Grupo Terna de la PNP.

Al ser consultado de por qué usaba esa prenda de la institución policial y si sabía a qué unidad policial pertenecía esa vestimenta, respondió: “Me lo he puesto por el frío nomás. Es del Grupo Terna. Me lo he puesto por el frío nada más, está viejo, mire”, señaló.

“El personal Terna observa a una persona sospechosa, aparentemente a la espera de una potencial víctima”, dijo el coronel PNP Antonio La Madrid, jefe del Escuadrón Verde – Grupo Terna, para América Noticias.

Tarazona Gonzales fue detenido por usurpación de funciones al ser sorprendido usando la indumentaria policial. Al preguntarle de quién es la casaca señaló: “A un policía. No sé pues, la he comprado en ‘La Cachina’, tenía frío pues, la he comprado”.

Una vez en la comisaría de Apolo, David Tarazona Gonzales se contradijo de su primera versión respecto a cómo llegó a sus manos la casaca del Grupo Terna. “Me la prestó el chato Jimmy, él es el dueño del cuarto donde yo vivo”.

Al continuar con las contradicciones, David Tarazona Gonzales terminó confesando que estuvo internado en el penal de Huaral. “Estuve un año y medio por no haber hecho nada”, señaló.

El jefe del Escuadrón Verde – Grupo Terna informó que el detenido también reporta antecedentes por robo agravado en los años 2018 y 2020.