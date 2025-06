Un hombre de 68 años falleció al sufrir un infarto, minutos después de que una grúa municipal se llevara su vehículo al depósito. El hecho ocurrió en el distrito limeño de La Victoria.

Según informó ‘24 horas’, la víctima, cuya identidad no se proporcionó, llegó hasta los exteriores de la empresa Movil Tours para comprar unos pasajes a bordo de su auto.

En ese momento apareció una grúa municipal, que se llevó la unidad al depósito municipal ubicado en el cruce de las avenidas Andahuaylas e Hipólito Unanue.

Al salir, se percató de que su vehículo ya no estaba, por lo que entró en desesperación. Minutos después abordó un taxi para dirigirse al depósito municipal de ese distrito.

“El señor estaba totalmente desesperado. Paraba taxis al paso. Minutos después, logró subir a una unidad para ir al depósito”, relató un vigilante del lugar.

Por su parte, el taxista que lo trasladó indicó que el adulto mayor estaba visiblemente afectado y en estado de agitación.

“Cuando me mostró la papeleta, me dijo: ‘¡Qué malos, cómo me van a quitar mi carro! Soy una persona mayor’. ‘No se preocupe señor’, le dije, pero venía babeando, muy preocupado porque no veía su carro”, narró.

Lamentablemente, al llegar al depósito, el adulto mayor colapsó y perdió la vida dentro del taxi. Los paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron certificar su deceso.

Cabe indicar que hasta el momento, la Municipalidad de La Victoria no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con el sexagenario. Vecinos del distrito se quejaron por el constante traslado de vehículo al depósito municipal sin motivo alguno.

Al respecto, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha determinado que la facultad de llevarse vehículos al depósito corresponde exclusivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y no a las municipalidades.