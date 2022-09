Un joven fue estafado bajo la modalidad del ‘cambiazo’ en la zona conocida como Tacora, cerca de la Av. Aviación, en el distrito de La Victoria. Según el agraviado, quien se dedica a la venta de zapatillas nuevas originales y de segunda originales, fue un ambulante el que le ofreció venderle un par de zapatos.

“De pronto se me acerca este señor y me ofrece unas zapatillas. Y yo curiosamente acepto la conversación y miro la zapatilla que estaba seminueva y me gustó el modelo. Le dije cuánto quieres y le ofrecí un precio. Le ofrecí S/25 y me dijo que estaba bien”, detalló en su cuenta de TikTok.

“El señor también me ofreció un buzo, pero le dije que no tenía monedas. Entonces me dijo que me lo iba a regalar. Por eso envuelve las zapatillas con el buzo. No me di cuenta del ‘cambiazo’. Solamente me percaté que alzó su pie a la bolsa de una señora”, añadió.

Como se observa en las imágenes difundidas por 24 Horas, la víctima acababa de comprarle las zapatillas al falso vendedor, quien las envuelve con unas prendas y las pone dentro de una bolsa para luego hacerle un nudo. Es ahí que comienza a mirar sospechosamente a ambos lados. De pronto, se pone de espalda a la calle y en un abrir y cerrar de ojos hace el ‘cambiazo’ con una mujer.

En el video se ve como la mujer cambia la bolsa con las zapatillas, por otra bolsa. “Si me hubiera dado cuenta antes y le hubiera ido a reclamar al señor me hubiera arriesgado porque siempre estas personas o estos malhechores no andan solo, andan en grupo. Y por ende estas personas llevan arma blanca u otro tipo de armas que puedan dañar nuestra integridad”, indicó el agraviado.

Al llegar a su casa, el joven recién se dio cuenta que había sido estafado. “Me doy con la sorpresa que estaba envuelto una ropa vieja y otra zapatilla. No era la zapatilla que había comprado, era una fea. Estaba envuelta con ropa vieja, pantalones de mujer, camisas rotas. Mi única reacción fue sonreír y decir: ‘cómo no me di cuenta que me hicieron esa jugada’”.

El agraviado comentó que no volvió al lugar donde le compró las zapatillas al ambulante ya que: “Me imaginé y supuse que el señor no iba a estar ahí porque el señor no tenía un stand o puesto”.