Tras gestiones realizadas por la Municipalidad de La Victoria, este jueves se reabrió la avenida 28 de Julio, importante vía aledaña a la plaza Manco Cápac que permaneció cerrada por más de cinco años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

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La habilitación de esta vía se concreta luego de que el municipio recibiera el acta de verificación notarial por parte de representantes del proyecto, lo que permitió liberar de manera progresiva las áreas restringidas en la zona y restablecer la transitabilidad vehicular y peatonal.

La reapertura de la avenida 28 de Julio se suma a la recuperación de más del 90% de la Plaza Manco Cápac, donde se han habilitado cerca de 6 mil metros cuadrados, incluyendo la renovación de más de 3,400 metros cuadrados de áreas verdes y más de 2,400 metros cuadrados de veredas y concreto.

Con esta intervención, uno de los espacios más emblemáticos del distrito recupera su dinámica habitual, permitiendo mejorar el flujo vehicular, facilitar el acceso al comercio local y devolver a los vecinos un importante punto de encuentro ciudadano.

Asimismo, la reapertura permitirá a la gestión municipal retomar actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas, fortaleciendo la identidad y el sentido de comunidad en el distrito.

“Hoy estamos devolviendo a La Victoria espacios históricos que nunca debieron perderse. La reapertura de la avenida 28 de Julio y la recuperación de la Plaza Manco Cápac representan un paso importante en nuestro compromiso de ordenar y mejorar el distrito”, destacó el alcalde Rubén Cano Altez.

En esa línea, la Municipalidad de La Victoria reafirmó que continuará articulando acciones para la recuperación de espacios públicos y la mejora de la infraestructura urbana, en beneficio de todos los vecinos.