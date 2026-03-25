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Tras gestiones realizadas por la Municipalidad de La Victoria, este jueves se reabrió la avenida 28 de Julio, importante vía aledaña a la plaza Manco Cápac que permaneció cerrada por más de cinco años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

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