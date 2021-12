En la mañana del sábado 25 de diciembre, la avenida Aviación en La Victoria luce con gran acumulación de basura. Esto luego de la celebración de Nochebuena y la llegada de la Navidad.

Canal N mostró imágenes de la situación de este preocupante panorama en la cuadra 8 de la Av. Aviación, pues la gran cantidad de residuos sólidos y desmontes acumulados ocupan gran parte de la vía. A esta hora también ya la basura está acumulada en algunos puntos para que sea recogida por un camión.

El emporio comercial de Gamarra amaneció este 25 de diciembre lleno de desperdicios tras la llegada de la Navidad | Foto: Leandro Britto / @photo.gec

“Estoy trabajando desde las 5:30 a.m. Es por las fiestas y hay que terminar, pero ya va a venir el camión compactador. La gran mayoría ha venido a trabajar. Ayer me quedé celebrando la Navidad hasta las 12:30 a.m.”, contó Carmen, una trabajadora de limpieza de la Municipalidad de La Victoria.

También se muestra los desperdicios acumulados (cartón, papeles, botellas y alimentos), en los carriles de tránsito y que dificultan la circulación de los vehículos, afectando además a los vecinos de La Victoria, pues el lugar podría convertirse en un foco infeccioso.

En las próximas horas llegarán a la Av. Aviación ambulantes para instalar su puesto informal en la vereda pese a la presencia de basura al lado. Se espera la llegada de camiones de la Municipalidad de La Victoria para el traslado de los residuos.

Sombrío panorama en las vías de Gamarra tras la acumulación de basura en las vías tras la llegada de la Navidad | Foto: Leandro Britto / @photo.gec

