La laguna Huacachina, en Ica, se ve cada vez más cercada por las invasiones que vienen ocurriendo a vista y paciencia de las autoridades provinciales, regionales y fiscales, ya que hasta el momento no se han tomado acciones para erradicar las ocupaciones ilegales asentadas en la Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, la cual está a cargo del Gobierno Regional de Ica.

Hace menos de dos semanas se reportó que traficantes de terrenos ingresaron por el sector conocido como Tiera Prometida y levantaron casuchas en una zona colindante a la Laguna Huacachina.

La Gerencia de Recursos Naturales y de Medio Ambiente del GORE Ica confirmó a El Comercio que la invasión ocurrió en una superficie perteneciente al Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina. Un grupo de invasores se retiró, pero otro aún permanece en el lugar.

Un grupo de invasores se ha negado a retirarse, pese a la advertencia de las autoridades. (Foto: Prensa Directa Ica/Facebook)

“Se efectuó una visita inopinada en el sector Tierra Prometida, donde se pudo evidenciar que en los límites del pueblo joven Carlos Ramos Loayza y el asentamiento humano Virgen de Chapi se había instalado la asociación de vivienda Amigos de la Selva”, indicó.

Además, remarcó que se tomaron fotos y grabaron videos para elaborar los informes y ejecutar las acciones administrativas. También se contactó a la Policía para efectuar la verificación del caso. Incluso, los funcionarios del GORE Ica conversaron con los invasores para informarles que las viviendas estaban dentro de un área protegida y que la ocupación era ilegal. Finalmente, se notificó a la Procuraduría Pública Regional para que adopte las acciones legales.

Alertan del avance de invasiones, construcciones ilegales y aplanamiento de dunas

Leydy Loayza, regidora de la Municipalidad de Ica, advirtió que los alrededores de la laguna Huacachina se ven amenazados por el avance de las invasiones, construcciones ilegales y el aplanamiento de dunas por parte de inmobiliarias que venden lotes.

En diálogo con El Comercio, Loayza explicó que actualmente en las dunas de Huacachina existen construcciones que funcionan como cocheras, mientras que en la zona de La Victoria, donde antes había una laguna y que colinda con Huacachina, unas inmobiliarias vienen aplanando las dunas con maquinaria pesada, lo que representa la pérdida de la belleza paisajística del lugar.

“Son inmobiliarias que han vendido los lotes en esas zonas y lo que están haciendo es aplanar todas las dunas en la zona de La Victoria, que colinda con la Huacachina. Tal como ocurrió con la residencial La Angostura, donde se asentaron diversas inmobiliarias y comenzaron a aplanar todo lo que era el paisaje natural”, afirmó.

Por ello, presentó una denuncia en el Ministerio Público, la cual inició una investigación preliminar contra los funcionarios de la Municipalidad de Ica por el delito de omisión de funciones, ya que solo aplicaron multas, pero no ordenaron la demolición (de las construcciones ilegales) por no tener licencia de construcción. Recordó que ha recibido diversas amenazas de muerte por su labor fiscalizadora.

Loayza consideró que en este tema compete actuar a la Municipalidad de Ica, ya que puede, de oficio, aplicar demolición o retiro inmediato de las invasiones y construcciones ilegales al no contar con licencia. También compete, según comentó, al Ministerio de Cultura, ya que hay una orden de demolición, desde el 2025, pero no ha efectuado nada. En el caso del Gobierno Regional de Ica, dijo que puede intervenir porque es el que administra el área de conservación de la laguna Huacachina.

Respecto a la última invasión, la regidora de Ica explicó que se trata de un caso de tráfico de terrenos cercano a Tierra Prometida. Recordó que en los últimos dos años se han reportado cinco asesinatos por ese tema. “Tierra Prometida es zona de amortiguamiento, los sujetos no pueden estar posesionados. Como ya vieron que es fácil posesionarse y construir, otros están haciendo lo mismo y no hay principio de autoridad, las autoridades están pasando por alto esto”, refirió.

“Las invasiones vienen hace años, pero se ha acentuado más en el 2023 y 2024, ya que cercaron y empezaron a construir. Hace 15 años hay varias propiedades que se asentaron primero como un establecimiento hotelero y luego se han ampliado hacia parte de la duna sin que el municipio o gobierno regional intervengan”, afirmó.

Exigen que autoridades desalojen a invasores de los alrededores de la laguna Huacachina

Las autoridades deben intervenir y desalojar a las invasiones que se ubican en los alrededores de la laguna Huacachina, ya que se trata de una zona reservada, indicó Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica, a El Comercio.

“La ley es la ley. Huacachina es una reserva, es una propiedad de la Superintendencia de Bienes Nacionales, eso no se puede ocupar ni invadir, hay que desalojarlos a través de la Policía con una orden judicial. Si la autoridad regional no acciona, ningún fiscal o juez va a tomar por su cuenta el cumplimiento de la ley, eso tiene que ser solicitado por la autoridad regional”, afirmó.

En ese contexto, denunció que la actual gestión del Gobierno Regional de Ica pretende urbanizar el parque ecológico Golda Meier, la cual debe ser una reserva natural reforestada.

Fernando Cillóniz

“El negocio inmobiliario es muy rentable en Ica porque, al haber tanto empleo, la gente tiene capacidad de pago, lo que está mal es como las autoridades lucran indebidamente promoviendo invasiones de tierras a cambio de sobornos”, puntualizó.

En el caso de la invasión Tierra Prometida, explicó que tiene muchos años está fuera del ámbito de Huacachina y se ubica al otro lado de la duna. “Hay gente que tiene tantos años que merece título de propiedad, ya que no se puede hacer nada al respecto. Nosotros lo encontramos como hecho consumado, esto viene hace 40 años”, aseveró.

Invasiones ocurren en sectores cercanos a la zona de Tierra Prometida

Las invasiones registradas en los alrededores de la laguna Huacachina ocurren en las faldas de los cerros de la zona como Tierra Prometida y los ocupantes ilegales instalan chozas y casas precarias, explicó el José Chacaliaza, periodista del diario Correo de Ica.

“Invasiones que han ocurrido últimamente están para el lado de Tierra Prometida, que es la espalda de Huacachina. Se posicionan por las faldas de los cerros e instalan chozas o viviendas precarias”, contó el periodista a El Comercio.

No obstante, remarcó que son los propios vecinos de la Tierra Prometida los que en algunos casos desalojan a los invasores. “La Tierra Prometida es una zona donde predominan las invasiones. Es una zona extensa que alberga a miles de familias. Llegaron antes del año 2000 y varios sectores ya cuentan con títulos de propiedad”, agregó.

Confirmó que existen en zonas cercanas a la Huacachina construcciones de material rústico que funcionan como cocheras, así como maquinaria que depreda las dunas en el lado de la desaparecida laguna la Huega.