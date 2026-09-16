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Resumen

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Las invasiones a las dunas de la Huacachina son constantes. (Foto: Prensa Directa Ica/Facebook)
Las invasiones a las dunas de la Huacachina son constantes. (Foto: Prensa Directa Ica/Facebook)
Por Carlos Gonzales

La laguna Huacachina, en Ica, se ve cada vez más cercada por las invasiones que vienen ocurriendo a vista y paciencia de las autoridades provinciales, regionales y fiscales, ya que hasta el momento no se han tomado acciones para erradicar las ocupaciones ilegales asentadas en la Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, la cual está a cargo del Gobierno Regional de Ica.

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