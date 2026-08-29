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Resumen

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La laguna Parón es uno de los sitios más atractivos de la región Áncash, pero su actual situación pone en riesgo a sus visitantes, ya que, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) del 2024, dicha laguna es una de las que presenta “mayor riesgo” de desborde en todo el país. Un hecho que empeora el tema es que la comunidad Cruz de Mayo no permite el ingreso de los especialistas a medir el nivel de agua. Lo ocurrido en Nepal es una muestra de lo que podría suceder en el Perú si no se toman medidas urgentes.

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