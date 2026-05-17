Con el objetivo de actualizar información sobre anemia, desnutrición, vacunación, salud materna y otros indicadores prioritarios del país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene recolectando información en 1 300 viviendas del departamento de Lambayeque, en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2026.

La ENDES cuenta con una muestra nacional de 36 760 viviendas y mantiene representatividad a nivel nacional, urbano-rural, regional y departamental, lo que permite identificar brechas en salud y orientar la toma de decisiones para el diseño y evaluación de políticas públicas.

“Hoy estamos en Lambayeque desarrollando un trabajo técnico que permitirá contar con información actualizada sobre la situación de salud de nuestras madres y niños. Esta información es fundamental para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones y fortalecer estrategias en beneficio de la población”, señaló el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores.

Indicadores sobre salud infantil y materna

Entre los principales indicadores que recoge la encuesta se encuentran la anemia y desnutrición infantil, vacunación, fecundidad, salud materna, violencia contra la mujer y enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes y obesidad.

De acuerdo con resultados de la ENDES, en Lambayeque la anemia afectó al 30,7 % de niños de 6 a 35 meses de edad durante el año 2025; mientras que la desnutrición crónica alcanzó al 14,3 % de menores de cinco años.

Asimismo, el 41,8% de personas de 15 y más años presentó al menos una comorbilidad asociada a obesidad, diabetes mellitus o hipertensión.

Para la recolección de información, el personal del INEI utiliza tablets y equipos biomédicos portátiles que permiten medir peso, talla, hemoglobina, presión arterial y perímetro abdominal, brindando resultados inmediatos en los hogares visitados.

Además, se emplean aplicativos de seguimiento y sistemas de monitoreo en tiempo real para fortalecer el control de calidad y la supervisión del operativo de campo.

Trabajo técnico especializado

A nivel nacional, la ENDES es ejecutada por 75 equipos de trabajo integrados por aproximadamente 300 profesionales. En Lambayeque operan dos equipos conformados por supervisores, entrevistadoras y antropometristas encargados del levantamiento de información en el departamento.

La información recopilada por la ENDES constituye un importante insumo estadístico para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación de estrategias orientadas a mejorar la salud y calidad de vida de la población.