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INEI recopilará información clave sobre anemia, desnutrición y salud materna en más de 1300 viviendas de Lambayeque.
INEI recopilará información clave sobre anemia, desnutrición y salud materna en más de 1300 viviendas de Lambayeque.
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Con el objetivo de actualizar información sobre anemia, desnutrición, vacunación, salud materna y otros indicadores prioritarios del país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene recolectando información en 1 300 viviendas del departamento de Lambayeque, en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2026.

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