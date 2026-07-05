Por Redacción EC

La nueva Ruta del Papa León XIV, circuito turístico-religioso oficial promovido por el Estado peruano, integra importantes destinos de fe, cultura y naturaleza en la región Lambayeque. Entre ellos destaca el Santuario Histórico Bosque de Pómac, espacio ubicado en la región Lambayeque y que refleja la riqueza natural y cultural del norte del país.

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