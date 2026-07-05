La nueva Ruta del Papa León XIV, circuito turístico-religioso oficial promovido por el Estado peruano, integra importantes destinos de fe, cultura y naturaleza en la región Lambayeque. Entre ellos destaca el Santuario Histórico Bosque de Pómac, espacio ubicado en la región Lambayeque y que refleja la riqueza natural y cultural del norte del país.

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Este recorrido pone en valor los lugares vinculados a la labor pastoral de Robert Prevost, hoy Papa León XIV, durante su misión en el Perú. La ruta está conformada por cuatro circuitos temáticos. El primero, Centro Histórico y Orígenes, incluye la Catedral de Chiclayo, la Capilla La Verónica y la Basílica San Antonio. El segundo, Fe y Cultura Muchik, recorre Ferreñafe e Íllimo e integra atractivos como el Santuario Histórico Bosque de Pómac, el Museo Nacional de Sicán y el Complejo Arqueológico de Túcume.

El tercer circuito, Devoción del Norte y Museos, conecta importantes templos y santuarios de Lambayeque, Motupe, Olmos y Pacora, además de los museos Brüning y Tumbas Reales de Sipán. Finalmente, Historia Virreinal conduce a los visitantes por Zaña, donde destacan el Templo y Convento San Agustín, la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo y el Complejo Arqueológico Huaca Rajada-Sipán.

Bosque de Pómac

Uno de los principales atractivos de la ruta es el Santuario Histórico Bosque de Pómac, área natural protegida que conserva el bosque seco de algarrobos más denso del planeta y alberga una notable biodiversidad. Este ecosistema también resguarda las huacas monumentales de la cultura Sicán, convirtiéndose en un escenario único donde convergen la conservación de la naturaleza y el legado arqueológico.

Bosque de Pómac.

La incorporación de estos destinos fortalece la oferta turística de Lambayeque y promueve oportunidades de desarrollo para las comunidades locales mediante emprendimientos sostenibles y servicios turísticos responsables.