Alumnos y representantes de 23 colegios de 13 distritos de Lima se reunieron, durante la mañana del viernes, en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) para la inauguración de la campaña de reciclaje Ecolegio. Allí estuvieron los representantes de Kimberly-Clark Perú, Aldeas Infantiles SOS y el Grupo El Comercio, que respaldan esta iniciativa como parte del proyecto Recíclame, cumple tu papel.

Marina Riera Pineda, gerente de proyecto de Kimberly-Clark Perú, explicó que a través de este programa también se busca generar fondos para las Aldeas Infantiles SOS. De modo que, por cada cuatro kilos de papel se pueda garantizar un desayuno o un almuerzo para los menores.

Riera indicó que para esta campaña se puede reciclar hojas de papel bond, folletos, cuadernos, guías telefónicas, revistas y libros en mal estado. Asimismo, boletas, facturas, o material contable.“Inviten a sus padres a depositar, también, los periódicos que ya leyeron”, sugirió la representante de Kimberly-Clark a los adolescentes. Luego, por medio de un video, les mostró el proceso por el cual todo el papel acumulado se transforma en un nuevo producto: servilletas o papel toalla, por ejemplo.

Esta es la cuarta edición de Ecolegio. El año pasado se logró recaudar y procesar 81 toneladas de papel. “Con esto se evitó la tala de 1.200 árboles, se ahorraron 3.120 litros de agua y 240 niños de aldeas infantiles SOS Perú accedieron a becas completas de alimentación por un mes”, informó la USIL, institución que también impulsa la campaña Ecolegio.

“Lo que hagan hoy será clave para el futuro del mundo donde vivimos”, dijo a los estudiantes Jenny Uribe, coordinadora de proyectos de responsabilidad social de la USIL. Agregó que la campaña tiene varios objetivos: “No solo vamos a contribuir con la alimentación de un importante número de niños de las Aldeas Infantiles SOS, sino también al ahorro de energía, a que se talen menos árboles y se emita menos dióxido de carbono”.

Tras la ceremonia, cada colegio recibió un paquete con material informativo y los contenedores —hechos también de material reciclable— . Los muchachos se propusieron recaudar 100 toneladas de papel en lo que queda del año.

—¿Qué no reciclar?—

Los productos fabricados con material tetrapack y las botellas de plástico y vidrio no suman para este proyecto. Tampoco puede reciclarse en este caso el papel higiénico ni las servilletas ni los pañuelos descartables. Los papeles con pegamento (post-its, sobres de manila, etc.), los plastificados y el cartón también están descartados.

Los colegios que logren recaudar más papel para el reciclaje podrán visitar una de las aldeas infantiles SOS para conocer a los niños a los que han ayudado con las becas alimentarias. También conocerán la planta de Kimberly-Clark donde se transforma el papel en servilletas, papel toalla y otros productos.

—Puntos de acopio—

Álvaro Prado, representante de Responsabilidad Social del Grupo El Comercio, recordó que se han colocado contenedores de papel en las oficinas y en 34 agencias concesionarias para que los lectores puedan llevar sus diarios pasados. “Les pedimos a los señores que vienen a dejar sus geniogramas que aprovechen para traer también sus diarios de días anteriores”, sugirió.

Además, recordó que en los estacionamientos de Wong y Metro se han implementado otros puntos de acopio. 

Unen esfuerzos

Una tarea vital para salvar el mundo

-El Grupo El Comercio firmó el 4 de octubre pasado un convenio con Kimberly-Clark Perú para unirse a la campaña Recíclame 2019.

-Se puso como meta alcanzar las 500 toneladas de reciclaje al mes. Con eso se podría garantizar, en cuatro meses, más de 5.000 becas de alimentación.

