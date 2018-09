Lanzan convocatoria extraordinaria de becas para escolares venezolanos

Este domingo 23 de setiembre se realizará un examen para que escolares venezolanos puedan postular a becas que les permitirán estudiar desde el 2019 en una red de colegios privados del país.

Esta iniciativa es impulsada por Perú Champs, ONG que identifica a niños y adolescentes destacados de bajos recursos para becarlos y permitir que accedan a una educación de calidad. En lo que va del año han realizado procesos ordinarios en los que participaron más de 3.800 peruanos.

Esta evaluación extraordinaria para familias venezolanas se desarrollará en las sedes de Innova Schools ubicadas en Los Olivos (Villa Sol), Chorrillos (Faisanes) y San Juan de Lurigancho (Canto Grande). El cupo máximo por cada sede es 300 postulantes.

Renzo Vera, uno de los promotores de la convocatoria, explicó a El Comercio que se decidió abrir este proceso para ayudar a las familias que han migrado a nuestro país para escapar de la crisis política y social en Venezuela.

“Los niños de estas familias necesitan una oportunidad para continuar con sus estudios ya que la crítica situación en su país no se solucionará en el corto plazo. Es una posibilidad para que se integren y accedan a una mejor calidad de vida”, indicó Vera.

A los postulantes que pasen la evaluación se les otorgará una beca que cubrirá el 75% de la matrícula y mensualidad en cualquiera de las 49 sedes de Innova Schools en el país. También se cubre toda la cuota de ingreso y los útiles escolares.

- Detalles del proceso -

El horario de ingreso en las sedes será a las 7:15 a.m. Las puertas se cerrarán a las 7:50 a.m. y la evaluación empezará a las 8 a.m. No habrá una inscripción previa: a las primeras 300 personas en la cola se les entregará un ticket numerado para poder ingresar al examen siempre y cuando cuenten con todos los documentos necesarios.

Entre los requisitos para postular se señala que los estudiantes vayan a ingresar al segundo grado de primaria hasta el segundo de secundaria en el 2019. También deberán presentar constancia de promoción de grado concluido del 2017. Además, los postulantes y apoderados deben tener alguno de los siguientes papeles: carnet de extranjería, permiso temporal de permanencia (PTP) o pasaporte.

Paulina Facchin, secretaria ejecutiva de Haciendo Futuro, ONG que también promueve la convocatoria, indicó a este Diario que los postulantes de primaria deberán tener notas A o B y los de secundaria iguales o superiores a 15 puntos.

Lee las bases de la convocatoria AQUÍ.