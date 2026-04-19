Transformar la experiencia de las personas en las calles, bares, restaurantes y bodegas del país, ese es el propósito del lanzamiento de la primera edición de la Guía de Consumo Responsable, que intenta promover la moderación y fortalecer las buenas prácticas de venta y servicio de bebidas alcohólicas en el país.

La guía es una herramienta práctica diseñada para que los actores clave del ecosistema —desde funcionarios municipales hasta dueños de locales— cuenten con protocolos claros de venta, atención y servicio.

“Construir una cultura de moderación es una decisión estratégica. Promover el consumo responsable no es algo accesorio; es nuestra responsabilidad como compañía y nuestro rol en la sociedad”, explica Sara Alcántara, directora de Gobierno y Asuntos Corporativos de Backus.

Según Alcántara, el objetivo es llevar la moderación a la práctica en los espacios donde ocurre el consumo. Iniciativa fue desarrollada por Backus y Fundación Backus. Asimismo, se despliega en tres frentes prioritarios. Primero, el fortalecimiento de capacidades, iniciando con la capacitación de más de 700 colaboradores municipales en Miraflores en temas de prevención y gestión local.

Segundo, el trabajo con quienes están en contacto directo con el consumidor —bodegas, bares y restaurantes—, promoviendo prácticas responsables en la venta y el servicio. Y tercero, su escalabilidad, con la ambición de expandir este modelo a más distritos del país.

El objetivo es escalar este modelo a por lo menos a diez municipalidades adicionales en todo el país.