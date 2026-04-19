Resumen

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Transformar la experiencia de las personas en las calles, bares, restaurantes y bodegas del país, ese es el propósito del lanzamiento de la primera edición de la Guía de Consumo Responsable, que intenta promover la moderación y fortalecer las buenas prácticas de venta y servicio de bebidas alcohólicas en el país.

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