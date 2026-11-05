Las autoridades ya vienen adoptado medidas para facilitar el desarrollo de las actividades que cumplirá el papa León XIV en Lima y el Callao. Un tema que concita atención es el del tránsito vehicular en las zonas de influencia donde permanecerá, se trasladará y presentará el sumo pontífice.

Un punto para tomar en cuenta es que el Gobierno estableció días no laborables compensables en Lima y Callao el miércoles 11 y jueves 12 (desde la 1 p.m. hasta la medianoche), así como el lunes 16 (toda la jornada), a fin de contribuir al desplazamiento seguro y ordenado de la ciudadanía y facilitar la participación de los trabajadores en las actividades del papa León XIV en la capital. La medida rige para el sector público y privado.

Se espera que, con la medida del Gobierno, haya en esos días menos movilidad urbana y las vías estén menos saturadas. Cabe precisar que se trata de días no laborables y no de feriados no laborables.

El Gobierno ha decretado días no laborables los días que estará el Papa en la capital. (Foto: GEC) / ALESSANDRO CURRARINO

Las vías impactadas en Lima por restricciones

La llegada de León XIV al Perú está programada para la tarde del 11 de noviembre. Se tiene previsto que se traslade desde el Grupo Aéreo N°8 hacia Palacio de Gobierno, por lo que las delegaciones transitarán por las avenidas Faucett y Argentina.

La agenda del Papa también incluye una reunión con autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, por lo que se prevén restricciones en las avenidas Javier Prado y Aviación. Es de esperarse que el tránsito vehicular se traslade a la Av. Canadá.

Durante la visita del papa Francisco se cerraron varias calles del Centro de Lima y se desplegó gran cantidad de policías.

Debido a que Robert Prevost se hospedará y descansará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry (Jesús María), se aplicarán restricciones en ese sector de dicha vía, incluso ya se vienen colocando andamios para los eventos que desarrollará el Papa. La carga del tránsito vehicular se trasladará hacia las avenidas Arenales y Arequipa.

En ese contexto, la Municipalidad de Jesús María dispuso, por pedido del Arzobispado de Lima, el cierre hasta el 16 de noviembre de los espacios públicos Monumento de la Paz, Parque de la Paz, Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la Av. Salaverry, al frente de la Nunciatura Apostólica.

En el caso de la presentación en el Estadio Nacional, programada para el 12 de noviembre, el Arzobispado de Lima ha definido los accesos que deberán utilizar los asistentes para ingresar al recinto deportivo, por lo que la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio estarán restringidas para el tránsito vehicular. Se espera que el Corredor Azul y el Metropolitano implementen servicios especiales en aquella fecha y trasladen de manera masiva a los asistentes.

El Papa cerrará su periplo en el Perú con su visita a la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Callao), por lo que las zonas de alto tránsito serán las avenidas La Marina y Guardia Chalaca. En el caso de su presentación en la base aérea Las Palmas, las vías de conexión que estarán disponibles serán la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur.

Base aérea Las Palmas. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

Fuentes de la comisión encargada de la organización de los eventos del Papa en Lima indicaron a El Comercio que los cierres de calles dependerán si el sumo pontífice se traslada en papamóvil o vehículos cerrados a sus actividades, ya que las medidas de seguridad se extreman en caso sea en papamóvil.

Otras actividades que cumplirá Robert Prevost son en el Centro de Lima, especialmente en la Catedral, pero, según comentó una fuente conocedora del tema, no se necesita mayor restricción, ya que los accesos vehiculares a la plaza de Armas y Palacio de Gobierno se han reducido por los trabajos de peatonalización de calles.

Una de las preocupaciones de las autoridades, según pudo conocer este Diario, es que algunas obras en desarrollo puedan afectar la movilización de las personas, como en el caso del cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, la Av. Canadá, la Vía Expresa Sur y la Ramal de la Línea 4 en la Av. Faucett. Otro aspecto que analizan los organizadores es el tema del clima, ya que, por el Fenómeno El Niño, se vienen presentando lloviznas en la capital que inundan tramos de las vías, especialmente de Lima sur. El Senamhi informa a diario a la comisión organizadora sobre los pronósticos de la temperatura y eventos climatológicos, según conoció El Comercio.

Restricciones en el Callao

Al igual que el papa Francisco, la comitiva de León XIV, tras arribar al Grupo Aéreo N°8, se desplazará por las avenidas Faucett y Argentina en dirección al Centro de Lima, por lo que las autoridades restringirán, la tarde del 11 de noviembre, la circulación de camiones y de otro tipo de vehículos en ambas vías.

La Municipalidad del Callao instalará más de 1.600 vallas a ambos lados de la Av. Faucett como medida de seguridad y de contención durante el paso del papa por las vías del Callao, ya que se espera la presencia de más de 200 mil personas a lo largo de la avenida Faucett, desde el Grupo Aéreo N°8 hasta la avenida La Marina.

Se ha establecido como ruta alterna de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ante las restricciones en la Av. Faucett y Línea Amarilla, la Costa Verde y la continuidad por las avenidas Santa Rosa o Haya de la Torre.

El 16 de noviembre, la delegación del Papa utilizará la avenida La Marina, Av. Guardia Civil, girará en la plaza Garibaldi, tomará la Av. Dos de Mayo para dirigirse a la casa asilo Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Tras ello, se dirigirá a la Base Aérea Las Palmas a través de la Costa Verde. Se espera que en su trayecto pueda apreciar la escultura de 10 metros de altura que se construyó en su honor.

Plan de seguridad del papa León XIV en el Callao.

En la parte de seguridad, la Municipalidad Provincial del Callao implementó la central de comando “León Chalaco”, una plataforma que monitoreará y coordinará las acciones de prevención y respuesta inmediata.

Estarán operativas más de 100 cámaras de videovigilancia, distribuidas de manera estratégica en las avenidas Elmer Faucett, Argentina y vías adyacentes, a fin de identificar cualquier incidencia y desplegar una respuesta inmediata, informó el municipio chalaco.

El plan contempla el despliegue de más de mil agentes municipales, entre serenos con bodycams conectadas a las centrales de monitoreo, fiscalizadores, personal de salud, Defensa Civil y equipos operativos, quienes trabajarán de manera coordinada con la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad.

Además, en coordinación con las municipalidades distritales, se habilitarán más de 15 puntos de atención médica, que contarán con ambulancias.

La opinión del especialista

La visita del Papa sí generará una afectación a la circulación vehicular, sobre todo en los lugares cercanos donde se desarrollará sus presentaciones, pese a que el Gobierno ha decretado días no laborables durante la permanencia del sumo pontífice en Lima, indicó el especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial Franklin Barreto a El Comercio.

Recordó que las autoridades tienen la experiencia que dejó el manejo de las restricciones en la ciudad durante la visita del papa Francisco en el 2018. Incluso, señaló que la misa multitudinaria se desarrolló en la base aérea Las Palmas, al igual que este año.

No obstante, resaltó que en el 2018 muchos decidieron acudir a la misa con su vehículo particular, lo que generó una gran congestión en los alrededores de la base aérea, como la avenida Tomás Marsano, debido a que no había estacionamientos disponibles.

Remarcó que el Gobierno habría decidido no decretar feriado no laborable debido al impacto que tendría una medida de ese tipo en la economía y la afectación a la afectación a la empresa privada.