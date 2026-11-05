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Resumen

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante la audiencia general, tras recibir el alta médica el último sábado. Foto: EFE.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante la audiencia general, tras recibir el alta médica el último sábado. Foto: EFE.
Por Carlos Gonzales

Las autoridades ya vienen adoptado medidas para facilitar el desarrollo de las actividades que cumplirá el papa León XIV en Lima y el Callao. Un tema que concita atención es el del tránsito vehicular en las zonas de influencia donde permanecerá, se trasladará y presentará el sumo pontífice.

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