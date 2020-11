Conforme a los criterios de Saber más

El 12 de noviembre, Gastón Rodríguez Limo regresó al Ministerio del Interior en reemplazo de César Gentille Vargas, y como parte del primer gabinete de Manuel Merino de Lama. A horas de su retorno, el teniente general en retiro de la Policía Nacional ha tenido que enfrentar las críticas sobre las acciones de la PNP durante las manifestaciones sociales registradas por cuatro días consecutivos en Lima y otras ciudades del país.

Este viernes, Rodríguez Limo y el comandante general de la PNP, Jorge Lam, llegaron hasta el hospital Guillermo Almenara para conocer el estado de los dos jóvenes que resultaron heridos en el Cercado de Lima.

Durante sus declaraciones a la prensa, ambos cayeron en ciertas contradicciones cuando intentaron explicar las acciones tomadas para contrarrestar presuntos actos de violencia por parte de los manifestantes.

1. Uso de perdigones.

“El uso de perdigones está restringido”, dijo Rodríguez Limo el jueves por la noche, en diálogo con RPP. Sin embargo, en menos de 24 horas fue más específico.

“Hay muchas críticas a unas declaraciones que hice el día de ayer. Me estaba refiriendo a los perdigones que se utilizaban anteriormente, que penetran en el cuerpo y que son de carácter letal. Eso está prohibido.”

Asimismo, expresó que todas las armas que usa la PNP son de carácter no letal y se emplean como elementos disuasivos ante manifestaciones violentas.

Sin embargo, hay evidencia de que estos elementos fueron utilizados durante las manifestaciones del jueves. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraron 11 personas afectadas durante la jornada de protesta y al menos tres de ellas fueron heridas con perdigones en el rostro o en las piernas.

Uno de los heridos fue Alonso Chero, un reportero gráfico de El Comercio y Diego Taboada, integrante de la ‘Brigada Voluntaria Perú’ que se concentró en la Plaza San Martín para ayudar a los que resultaron heridos durante las manifestaciones.

Asimismo, en redes sociales como Facebook y Twitter se ven imágenes y videos de personas que muestran sus heridas tras haber sido impactadas por estos proyectiles.

El ministro aseguró que no hubo uso de perdigones por parte de los policías, pero eso no es del todo cierto. Alonso Chero, periodista gráfico de este Diario, recibió impactos de perdigones y tuvo que recibir atención médica.

2. Grupo Terna

Por su parte, el comandante general de la PNP, Jorge Lam señaló que el grupo Terna salió a vigilar a los infiltrados que se encontraban causando daños a la propiedad pública solo durante el primer día de las protestas.

“El grupo Terna salió a detener o capturar a estas personas, pero no participaron como personal policial que está contemplado en el planeamiento. El día de ayer (jueves) no ha salido ningún efectivo de Terna y eso se los puedo asegurar. No ha salido ninguno”, señaló.

Por su parte, Gastón Rodríguez dijo que desde que asumió el cargo se encargó de afinar el plan de acción de la PNP con la finalidad de “salvaguardar la integridad de las personas” y que se dispuso a no utilizar policías vestidos de civil para detener a los manifestantes.

Sin embargo, en las redes sociales se han publicado fotos y videos de un presunto agente Terna realizando disparos al aire ante manifestantes que le increpaban por infiltrarse en la manifestación. Este Diario no pudo corroborar el día exacto o el lugar en donde el presunto agente realizó dicha acción.

3. Respeto de los DD.HH

El jueves, la Oficina de Derechos Humanos en América del Sur de la ONU informó haber recibido información inquietante sobre el actuar de la policía durante las protestas.

“La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria”, dijo Jan Jarab, representante de la mencionada entidad.

Y específicamente advirtió que “las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”.

Al ser consultado sobre esto y sobre los presuntos impactos de proyectil de arma de fuego que habrían recibido algunos manifestantes, el titular del Interior enfatizó que está totalmente prohibido hacer uso de este tipo de armas. “El director del hospital está contando que lo que se ha extraído corresponde a una canícula, es decir a una bola de vidrio. [¿Quién los habría disparado?] Eso es materia de investigación”.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Jorge Lam dijo: “Descartamos totalmente (haber disparado a los dos jóvenes). La canícula ha sido remitida al laboratorio para que nos diga exactamente qué tipo de objeto es. El día de ayer y los días anteriores, la PNP ha utilizado armas no letales, quiere decir bombas lacrimógenas y perdigones de goma”.

El jueves, la Oficina de Derechos Humanos en América del Sur de la ONU informó haber recibido información inquietante sobre el actuar de la policía durante las protestas. (Foto: Cesar Bueno / GEC)

