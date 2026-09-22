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Resumen

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El papa León XIV estará en Pucallpa el domingo 15 de noviembre, entre las 2:30 y las 7:05 p.m.
El papa León XIV estará en Pucallpa el domingo 15 de noviembre, entre las 2:30 y las 7:05 p.m.
Por Renzo Giner Vásquez

Este lunes el Vaticano anunció el programa oficial para la visita que realizará el papa León XIV al Perú entre el 11 y 16 de noviembre.

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