Este lunes el Vaticano anunció el programa oficial para la visita que realizará el papa León XIV al Perú entre el 11 y 16 de noviembre.

Tal como se había adelantado semanas atrás, el Sumo Pontífice visitará las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

Además, León XIV oficiará cuatro misas durante su viaje pastoral, las mismas que tendrán lugar en Pimentel, Santa Cruz, Manantay y Santiago de Surco, sumado a un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental de Lima y otro en la sede de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.

También resalta en la agenda del Papa el encuentro que sostendrá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos durante su paso por Pucallpa.

Ruta del Papa en Pucallpa + − ⌖ 1 2 3 4 × Todas las noticias sobre León XIV en el Perú

Pese a que la visita a la ciudad ucayalina durará apenas cuatro horas y media el domingo 15 de noviembre, la emoción por su llegada se vive desde ahora, asegura a El Comercio el padre Noé Siccha, vocero de la Iglesia Católica en Pucallpa.

“Desde los primeros indicios sobre su visita, junto al obispo nos reunimos con el gobernador regional y luego con las autoridades municipales, policiales y militares. La primera visita de la comisión vaticana fue muy bonita, recorrimos los posibles lugares para el encuentro y organizamos un almuerzo de despedida. Después hemos seguido trabajando en esa unidad y logrado esa coordinación entre la Iglesia y las diferentes instituciones políticas. Para la segunda visita ya habíamos conseguido aún mayor compromiso en la ciudad. Ahora, con la confirmación de su visita, la expectativa ha crecido”, detalla el sacerdote.

En el plano eclesial, agrega, se han creado comisiones dedicadas al trabajo parroquial, retiros y formación espiritual. “La visita del Papa repercute en todos esos niveles, esto lo realizamos con miras a vivir la experiencia de la visita, pero sobre todo después continuar con el trabajo”, asegura Siccha.

Sobre el encuentro con los pueblos amazónicos, el padre destacó la participación de la la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), creada tras la celebración del Sínodo de la Amazonía en el 2019 y mediante el cual “se ha convocado a todas las poblaciones indígenas que existen en la Amazonía. Entre los nueve países amazónicos sumamos unos 400 pueblos originarios y estamos organizando quiénes serán los líderes que participarán del encuentro”.

En esta imagen del 2019 se puede ver al entonces papa Francisco junto a fieles durante la misa por la apertura del Sínodo de los Obispos para la Amazonía en la Basílica de San Pedro. / GIUSEPPE LAMI

“Actualmente no puedo confirmarles el número exacto de cuántos pueblos participarán, pero sí será un gran número. Probablemente recibamos a una delegación de Brasil”, señaló.

En cuanto a los temas que le serán presentados al Sumo Pontífice, Siccha aseguró que se están trabajando informes sobre la realidad de la Amazonía que le permitirán a León XIV elaborar su discurso.

“Se le presentará tanto las riquezas como amenazas que existen. Y también se mirará al poblador que vive en zonas muy alejadas y abandonadas. Acá en Ucayali hay un programa del gobierno que lleva a todas las instituciones hasta allá, pero es algo que sucede cada tres meses. El resto del tiempo no hay atención médica, es muy difícil llegar en caso de emergencias. Entonces, la visita del Papa también ayudará a humanizarnos, a unirnos, reconciliarnos y trabajar juntos frente a los problemas que encara nuestra Amazonía. Sobre todo a sembrar esperanza”, apuntó el religioso.

Cabe destacar que desde el 2019 el Ministerio de Justicia ha emitido más de 800 alertas por situaciones de riesgo, concentradas principalmente en la Amazonía. Además, organizaciones como AIDESEP o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contabilizan más de 35 defensores ambientales y líderes comunales asesinados en la última década a manos de redes ligadas al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras en la región.

Por otro lado, según reportes del Ministerio del Ambiente, más de 140 mil hectáreas de bosque amazónico se pierden cada año a causa de actividades ilícitas.

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