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Resumen

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Durante dos jornadas, el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA, reunió en Lima a ejecutivos, periodistas y especialistas de la industria para discutir el futuro de los medios frente a los cambios tecnológicos, económicos y en los hábitos de consumo. Una de las principales conclusiones del encuentro fue que el crecimiento ya no puede medirse únicamente por el número de visitas.

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