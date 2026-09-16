Durante dos jornadas, el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA, reunió en Lima a ejecutivos, periodistas y especialistas de la industria para discutir el futuro de los medios frente a los cambios tecnológicos, económicos y en los hábitos de consumo. Una de las principales conclusiones del encuentro fue que el crecimiento ya no puede medirse únicamente por el número de visitas.

El cambio fue explicado durante la sesión “Cuando el tráfico deja de crecer: cómo construir el próximo modelo de negocio”. Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú, señaló que los medios pasaron de competir por mayor cantidad de visitas a la necesidad de conocer mejor a sus lectores, construir comunidades y diversificar sus ingresos. La publicidad deja así de ser la única vía para capitalizar una audiencia.

En esa misma conversación, José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, sostuvo que el valor del trabajo periodístico no depende de la cantidad de tráfico que genere una publicación. “El esfuerzo periodístico y el valor que tiene es totalmente independiente a la cantidad de tráfico que podamos traer”, afirmó.

Para Jurado, el siguiente paso consiste en aprovechar el conocimiento de las audiencias para desarrollar distintas formas de relación y de negocio. Mencionó modelos B2C, suscripciones, comunidades y nuevas propuestas comerciales, además de una mayor capacidad para segmentar y conocer a los lectores. En su exposición también advirtió que los medios no necesariamente tendrán que reproducir todos el mismo modelo: algunos podrán desarrollar eventos, otros suscripciones, productos de datos u otras alternativas, según sus capacidades.

La inteligencia artificial obliga a ordenar la organización

La otra gran discusión del encuentro estuvo centrada en la inteligencia artificial. Paulo Samia, CEO de UOL Brasil, señaló que los próximos meses exigirán a los medios revisar procesos, decidir dónde invertir y dónde dejar de hacerlo, rediseñar sus organizaciones y fortalecer sus productos. La relación directa con las audiencias y la diversificación también aparecen como elementos centrales de esa agenda.

Paulo Samia, CEO, UOL, Brasil. (Foto: César Campos / GEC).

El especialista Pepe Cerezo planteó que la incorporación de IA no puede limitarse a sumar herramientas a las redacciones. La tecnología modifica la cadena de valor completa de los medios y obliga a revisar procesos, capacidades y relaciones con las plataformas. También advirtió sobre la necesidad de preservar la formación de nuevos talentos ante la automatización de tareas que tradicionalmente realizaban periodistas en etapas iniciales de sus carreras.

Paola Ugaz, Corresponsal en Perú, ABC de España, Perú; junto a Pepe Cerezo, Director de Digital Journey y Socio de Programmatic Spain, España. (Foto: César Campos / GEC).

En la sesión “Gobernar la IA a escala”, Christophe Israël, consultor en IA y estrategia digital, llevó la discusión al terreno de la gobernanza. Planteó que una organización necesita algo más que una política escrita: debe establecer responsabilidades, gestionar riesgos y monitorear de manera permanente el uso de estas tecnologías. Entre los pilares que presentó estuvieron las políticas y normas, los roles y responsabilidades, la gestión de riesgos y el monitoreo y cumplimiento.

El Comercio: de la experimentación a una gobernanza transversal

La experiencia de El Comercio fue presentada por Gisella Salmón, jefa de Innovación del MediaLab. Explicó que la expansión de proyectos de IA llevó a concentrar iniciativas que antes se desarrollaban de manera dispersa y a establecer mecanismos para tomar decisiones sobre cuáles avanzar, cómo acompañarlos y cuándo escalar una consulta a especialistas. La política corporativa de uso de IA, señaló, ya alcanza también a áreas como legal, recursos humanos y auditoría.

Gisella Salmón, Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú. (Foto: César Campos / GEC).

Salmón destacó además una idea que atravesó la discusión: una organización debe conservar el derecho a decir que no. Si una tecnología supone riesgos que superan los límites establecidos, como una eventual pérdida de confiabilidad o de la confianza de las audiencias, el proyecto debe poder detenerse. “El derecho a decir que no”, sostuvo, es tan importante como decidir qué nuevo proyecto desarrollar.

La experiencia también mostró la importancia de documentar los procesos. Salmón explicó que un proyecto desarrollado para trabajar con planes de gobierno y hojas de vida de candidatos permitió construir un flujo que posteriormente puede ser replicado, aunque la automatización no elimina la revisión humana: “lo que no tenemos y no podemos replicar es el control que tenemos que hacer sobre la calidad de esos datos”, afirmó durante la conferencia.

Un nuevo papel para las organizaciones de medios

En el cierre, Jurado vinculó la transformación tecnológica con una necesidad de mayor participación de los medios en la industria. Recordó que asociaciones del sector fueron impulsadas originalmente por empresas periodísticas y sostuvo que, ante el avance de la inteligencia artificial, estas organizaciones deben recuperar un papel activo en la discusión sobre el futuro de la actividad.

José Manuel Jurado Gómez, Gerente General, Grupo El Comercio, Perú. (Foto: César Campos / GEC).

El encuentro dejó así una agenda que incorpora esta nuevas nuevas herramientas. Para los ponentes, es crucial decidir qué valor debe producir cada medio, cómo fortalecer la relación directa con sus audiencias, qué actividades pueden convertirse en nuevas fuentes de ingresos y cómo incorporar la inteligencia artificial sin perder control sobre los procesos, los datos y la confianza del público. En esa transición, la transformación tecnológica aparece ligada a decisiones de negocio, organización y cultura.