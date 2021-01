Conforme a los criterios de Saber más

La madrugada del 16 de setiembre de 2017, la gestión de Luis Castañeda Lossio desplegó maquinaria, serenos y personal de la Municipalidad de Lima para derribar el cerco perimétrico del Jockey Club del Perú (JCP)y tomar el control de un terreno de más de 16 mil metros cuadrados. El argumento para dejar en escombros un muro de ladrillos y cemento a las 2:00 a.m. era la necesidad de reiniciar la construcción del Intercambio Vial el Derby, que para entonces ya tenía varios meses de retraso. Era la segunda vez que apelaba a la destrucción de un cerco durante la noche con el pretexto de avanzar obras viales – en el año 2008 hizo lo mismo en la Universidad Nacional de San Marcos –. Solo que esta vez, tres años después, un laudo arbitral obliga a la Municipalidad de Lima a pagar casi US$14 millones por el terreno ubicado entre la avenida El Derby y la Panamericana Sur (Surco).

En setiembre de 2017, Lima derribó cerco del Jockey Club por intercambio vial El Derby. (Foto: Municipalidad de Lima)

El martes 29 de diciembre, el Tribunal Arbitral conformado por Paul Sumar Gilt (presidente), Natale Amprimo Pla (árbitro) y Pedro Luis Camero Jonhston (árbitro) emitió un laudo en el que se ordena a la Municipalidad Metropolitana de Lima a pagar al JCP un monto de US$ 13′936.628,90 por el justiprecio del terreno de 16.901 metros cuadrados de propiedad del centro recreacional.

El fallo, al que El Comercio tuvo acceso, también ordena que el pago se realice en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del laudo. En caso de demora, “se agregarán los intereses legales que corran desde el vencimiento del plazo, hasta la fecha del pago efectivo”, indica el documento.

Años de disputa

El conflicto por el terreno se inició en el año 2015, cuando se anunció la construcción del intercambio vial El Derby para reducir la congestión vial entre los distritos de La Molina y Surco. Las obras, a cargo del concesionario Rutas de Lima, incluían la intervención de 16.901 metros del terreno del JCP adyacente a la avenida El Derby y a la Panamericana Sur para la ampliación de la vía. Los trabajos se iniciaron al año siguiente, pero se estancaron por la falta de acuerdos para la expropiación de dicho espacio.

Es así que, en mayo del 2017, la Municipalidad de Lima solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) la tasación del predio a fin de determinar el monto que debía pagar. En un primer informe, del 11 de mayo, dicha cartera tasaba todo el terreno por un valor de S/ 29,2 millones. No obstante, a pedido de la gestión de Castañeda, se hizo otra tasación el 31 de ese mes considerando solo el valor del muro perimetral, que concluyó con un precio de apenas S/ 2 millones. Ese fue finalmente el monto que la comuna intentó pagar al JCP. Su argumento para no tomar en cuenta el valor comercial de todo terreno expropiado era la aplicación de un derecho de vía determinado en el año 2001.

Jockey Club denunció que debido a la destrucción de su muro sufrieron robos y otras pérdidas. (Foto: Municipalidad de Lima)

De hecho, el mismo día de la demolición de los muros, la municipalidad difundió una nota de prensa que titulaba como “MML recupera y expropia espacios públicos en el Derby” lo ocurrido y se justificaba en el Acuerdo de Concejo Metropolitano N°249-2017, de julio de ese año, que disponía la expropiación y el valor de tasación por la suma de S/ 2`066.332,23.

No obstante, el reciente laudo arbitral considera que el derecho de vía, que se establece para futuras construcciones viales, no excluía el terreno al patrimonio del JCP. “Si MML hubiese creído que la aprobación de los planos viales metropolitanos el 2001, tenía por automático efecto, convertir un terreno privado en un área de dominio público, entonces, en el 2017 MML no hubiese emprendido un proceso expropiatorio, cuyo objeto era, precisamente, la transferencia forzosa de propiedad de los espacios en cuestión. La decisión de MML de iniciar el proceso de expropiación el 2017, contradice el argumento actual de sus abogados, según el cual los terrenos pertenecen al dominio público desde el 2001”, precisa el documento.

Al respecto, Alejandro Aguinaga, actual presidente de JCP, sostiene que la gestión municipal anterior intentó dar apariencia de legalidad al despojo de la propiedad privada. “Lo que hizo Luis Castañeda fue un abuso delictivo. Hizo anular la primera valorización para pagar S/ 2 millones que nosotros nunca hemos cobrado. No se puede violar el derecho a la propiedad. Ese terreno es del JCP, que se compró a la hacienda Monterrico en el año 1952”, dijo a El Comercio.

El laudo arbitral también precisa que el JCP “no cuestiona los planes viales ni se resiste a la expropiación del terreno” sino el justiprecio pagado por él. De hecho, el pago del justiprecio por la expropiación de un terreno para la necesidad pública está establecido en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú.

Un fallo inapelable

El Tribunal Arbitral sobre el caso El Derby fue instalado el 29 de enero de 2020 “con la asistencia de los representantes de ambas partes”. El monto que pretendía obtener el JCP por el justiprecio en base al valor comercial del predio, las edificaciones, obras complementarias, plantaciones y la indemnización por lucro cesante y daños emergentes superaba los US$27 millones. No obstante, el laudo declaró fundada la pretensión solo en parte y ordenó el pago de los casi US$14 millones.

En respuestas a las consultas de este Diario, la Municipalidad de Lima informó que se encuentra “en el proceso de evaluación de los recursos que se interpondrán, a efecto que el justiprecio por expropiación del terreno del Jockey Club del Perú se dé conforme al marco legal vigente, así como a criterios razonables y técnicos debidamente fundamentados”. En un comunicado remitido a El Comercio, consideraron que el laudo no tomó en cuenta el peritaje de oficio designado por el tribunal que había “dictaminando que el pago del justiprecio debía ser como máximo un aproximado de US$6 millones”.

De acuerdo con el abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, los laudos que derivan del proceso son definitivos, inapelables y de obligatorio cumplimiento. “Es un proceso judicial en sede arbitral que tiene carácter de sentencia, de cosa juzgada, y ejecutable”, explica.

Así quedó el Jockey Club del Perú luego de la destrucción del muro (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

En declaraciones a El Comercio, el especialista sostiene que la comuna podría intentar buscar una revisión del laudo a través de una impugnación ante una sala comercial, pero indica que estas usualmente son desestimadas. “Es un proceso al que ambas partes se someten de forma voluntaria. Todo lo que debió discutir ya se discutió en el proceso. Por eso el JCP puede incluso pedir el embargo de las cuentas de la Municipalidad de Lima a través del Poder Judicial para garantizar el pago”, señala. Por ello, considera que lo que podría hacer el municipio ahora es conversar con representantes del JCP para negociar la forma de pago.

En opinión de Castiglioni, este pago que saldrá de las arcas municipales pudo evitarse si se pagaba el justiprecio conforme al valor del mercado. “En la gestión de Castañeda se cometieron muchas arbitrariedades. Notificaba en la mañana y en la noche metía caterpillar y derrumbaba todo. Por esa soberbia y arrogancia, Lima va a perder una serie de laudos arbitrarias y demandas”, consideró.

Para Aguinaga, por su lado, este laudo significa la reivindicación de los derechos de los asociados al Jockey Club y el respeto a la propiedad privada. “Esa madrugada fue fatídica, un abuso de poder de Castañeda. ¿Cuál era la premura de entrar en la madrugada y entregar gratuitamente los terrenos?”, indica.

Semanas después de la demolición del muro, el JCP interpuso una demanda penal por abuso de autoridad contra Luis Castañeda y otros tres entonces funcionarios de la Municipalidad de Lima. Además, se presentó una Acción de Amparo en el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima contra la comuna, que fue desestimada en el 2018.

Luego de cuatro años, el Intercambio Vial El Derby, iniciado en la gestión de Castañeda, aún no está terminado. (Hugo Curotto / @photo.gec)

Mientras tanto, el Intercambio Vial El Derby aún no es entregado en su totalidad pese a que han transcurrido cuatro años desde que se inició. Hace un año, el alcalde Jorge Muñoz habilitó nuevos viaductos y un túnel, pero la obra presentaba todavía un 78% de avance. Este Diario pudo comprobar ayer que se mantienen varios tramos y un túnel sin concluir a la altura de Cristóbal de Peralta.

