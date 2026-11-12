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Resumen

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Papa León XIV tuvo un encuentro con diversas comunidades en la plaza Mayor de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Papa León XIV tuvo un encuentro con diversas comunidades en la plaza Mayor de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Carlos Gonzales

En su segundo día de visita apostólica al Perú, el papa León XIV participó, el jueves 12, en el evento denonimado “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. La actividad congregó a unas 15 mil personas en la plaza Mayor de Lima.

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