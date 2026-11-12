En su segundo día de visita apostólica al Perú, el papa León XIV participó, el jueves 12, en el evento denonimado “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. La actividad congregó a unas 15 mil personas en la plaza Mayor de Lima.

Como lo había informado El Comercio, en el evento se abordaron cuatro temas: el rol de la mujer en la iglesia y la sociedad, el rol de las familias, los emprendedores frente al contexto de la inseguridad ciudadana y la diversidad cultural. Por cada tema habló un representante, pero en el caso de la familia se permitió que participaran la madre y el padre. El Papa le entregó un presente a cada uno de los participantes.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, abrió el encuentro con un breve discurso, mientras que la cantante Susana Baca se presentó en el intermedio y el Papa cerró la actividad. El evento duró cerca de una hora.

Papa León XIV se pronunció contra el machismo y la violencia contra la mujer. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

La familia

La pareja de esposos Jose Manuel de los Santos y Elena Ruiz, quienes se conocieron hace 30 años y tienen cuatro hijos, pusieron de manifesto los problemas que afronta una familia por la falta de recursos económicos, lo que ha llevado a que dejen de lado el cumplimiento de muchas necesidades. Su mayor reto como familia fue cuando el último de sus hijos estuvo internado en cuidados intensivos por una problema cardíaco. Ellos se mostraron preocupados porque la sociedad se ha tornado más “superficial e individualista”.

“Ser padre y ser madre nos ha enseñado a que el amor implica sacrificios, renuncias y responsabilidades que no son fáciles. Hemos tenido que afrontar preocupaciones económicas, dificultades de salud y momentos de incertidumbre en lo que nos hemos preguntado cómo seguir adelante. Nuestro último hijo nació con un problema grave en el corazón y lo tuvimos más de 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Fueron días de angustia y de miedo. El dolor de verlo atravesar aquella situación nos hizo ver nuestra fragilidad. Sabemos que hay circunstancias que no podemos entender, pero sí acompañar y tener mucha fe”, expresó Elena Ruiz ante la presencia de Robert Prevost.

“A las dificultades se suman las preocupaciones económicas. Como tantas familias, sabemos lo que significa trabajar duro, hacer cuentas y tratar de que los ingresos alcancen para cubrir las necesidades del hogar. A veces, por más que nos esforcemos, el dinero no alcanza y tenemos que postergar algunas necesidades para atender otras más urgentes y, en medio de ello, nos preocupa algo que va más allá de lo económico: vivimos en una sociedad cada vez más individualista y superficial”, afirmó, por su parte, Jose Manuel de los Santos.

Diversidad cultural

La escultora de raíces cusqueñas María Antonieta Merida señaló que en el país aún persisten “prejuicios y distancias” que dividen a los peruanos.

“Nuestra patria es una tierra de una enorme riqueza espiritual. Yo soy parte de la cultura cusqueña y junto a otros hermanos hemos ido reconociendo que el arte y la cultura son modos de llegar a Dios. Provenimos de una gran diversidad de pueblos y afrontamos enormes desafíos, tantos geográficos como humanos”, refirió.

“En medio de mucho sufrimiento, hemos sentido que se va generando poco a poco una unidad gracias a la cercanía entre cultura y espiritualidad. Sin embargo, también sentimos que aún persisten prejuicios y distancias que agreden, que nos deshumanizan e, incluso, nos divide”, agregó.

Rol de la mujer

Yenni Sotomayor, presidenta de la ollita común Puerta del Cielo, ubicada en el asentamiento humano Nueva Generación del Morro (Chorrillos), señaló que tienen carencias de servicios básicos y de accesibilidad, pero que tratan de seguir brindando la alimentación a los más vulnerables con el apoyo de los vecinos. Ella cuestionó que el maltrato a la mujer se haya normalizado en la sociedad.

“Trabajamos con donaciones de las parroquias y de las personas solidarias. Afrontamos grandes dificultades, sobre todo la falta de agua, de luz, de gas y de desagüe. Cocinamos con leña en nuestras cocinas. Cada día subimos 307 escalones para poder llegar porque ninguna movilidad llega a esta zona”, precisó.

“Nuestras condiciones de vida son muy precarias, eso nos hace unirnos cada día más. A pesar de todo, creemos en el Dios de la vida, por ello actuamos en bien de nuestros vecinos, nos damos ánimos unos a otros para mejorar la vida de los adultos mayores y de nuestros niños, teniendo la esperanza de que algún día accedan a una buena educación para que puedan seguir adelante”, agregó.

“A pesar del rol fundamental y heroico de la mujer en el Perú, el maltrato hacia ella se ha normalizado en nuestra cultura, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad cristiana. ¿Qué está faltando en la vivencia nuestra de fe para erradicar estas conductas, qué está faltando para renovar el aprecio a la vida de las mujeres y promover el desarrollo integral hacia un buen futuro?”, puntualizó.

Los emprendedores

María Poma, natural de Satipo y quien se dedica a la venta de fruta en un mercado de La Victoria, contó su historia personal para evidenciar cómo el machismo y una sociedad violenta afectan a los emprendedores y, sobre todo, a las mujeres. Ella indicó que tuvo que dedicarse al negocio de frutas para mantener a sus dos hijas debido a que los padres nunca asumieron su responsabilidad y las abandonaron.

“Vengo de una familia de 11 hermanos, marcados por la violencia familiar y la violencia. Intenté estudiar en la universidad, pero no logré terminarla y decidí venir a Lima con mi primera hija en camino ante el abandono de su padre. Ya aquí trabajé en varios oficios para darle un futuro a mi hija que tiene una habilidad diferente”, aseveró.

“Lamentablemente, hoy trabajamos bajo la sombra del miedo, sufriendo extorsiones, robos y hasta asesinatos. Esta dura realidad alimenta la tentación del individualismo”, remarcó

El Papa condena violencia contra la mujer

Los representantes de las diversas comunidades que participaron en el encuentro con el Papa lanzaron preguntas en sus discursos que él aprovechó para responder y cuestionó, entre otros temas, el machismo y la violencia contra la mujer.

“El reconocimiento de la dignidad humana también exige promover la presencia, el respeto y la participación de las mujeres. Su contribución en todos los ámbitos de la sociedad y de la iglesia es indispensable. Es triste constatar que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad”, manifestó Prevost.

“Las mujeres en situación de pobreza o miembros de comunidades indígenas o afroamericanas son susceptibles de sufrir, incluso, una doble marginación, por eso, nos duele constatar que la violencia contra las mujeres que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, agregó.

Papa León XIV cumplió actividades en la plaza Mayor de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

El Papa hizo un llamado a la sociedad para valorar a las mujeres y niñas. “¡Valoremos a las mujeres, protejamos y respetamos a las niñas!”, exclamó.

El sumo pontífice aclaró que no existe justificación para que exista “desigualdad en la resposanbilidad de las tareas domésticas ni la subordinación de un cónyuge a otro”.

Además, resaltó que muchas mujeres se convierten en jefes de familia y sacan adelante solas a sus hijos. “Yo quisiera destacar a tantas madres que muchas veces sufren y se encuentran solas, teniendo que afrontar numerosas dificultades para poder llevar adelante a sus hijos”, señaló León XIV.

“Quiero agradecer de modo especial a esas mujeres, madres, tías, abuelas que, con gran valentía, transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza”, agregó.