Cientos de personas esperaban en los exteriores del Gran Teatro Nacional, en San Borja, la llegada del papa León XIV, donde se desarrollaría una de las actividades de su gira por Sudamérica. Algunos de los asistentes pudieron cumplir su deseo de saludar e incluso recibir la bendición del Santo Padre.

Desde las tres de la tarde, los creyentes se aglomeraban para poder ver al Pontífice. El punto de encuentro fue la avenida Javier Prado, a la altura de las inmediaciones del Ministerio de Cultura. Alrededor de las 4:30 p.m., la Policía cerró el acceso, por lo que los fieles que también esperaban verlo tuvieron que congregarse en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación. Sin embargo, El Comercio logró permanecer dentro del perímetro delimitado por las rejas y, al igual que otros asistentes, tuvo una vista más privilegiada.

Quienes llegaron al lugar eran, en su mayoría, adultos mayores provenientes de distintas provincias, entre ellas Huánuco y Chiclayo. También había madres de familia con sus hijos y un grupo de comerciantes que vendían rosarios.

Aunque su recorrido fue breve y no se trasladó en el papamóvil, sino en un automóvil negro que lo transporta en trayectos más largos, su llegada fue muy especial para los creyentes. Foto: GEC.

Además de los efectivos policiales, había personal del Ministerio de Salud y ambulancias operativas para atender cualquier contingencia.

Los creyentes se organizaron y, con la ayuda de los voluntarios de “Amigos de León”, repartieron globos amarillos para recibir al Papa.

El momento llegó minutos después de las 8 p.m., cuando el Pontífice hizo su aparición. Aunque su recorrido fue breve y no se trasladó en el papamóvil, sino en un automóvil negro que lo transporta en trayectos más largos, su llegada fue muy especial para los creyentes. Una de ellas fue Rocío García, quien llegó desde Lince y aprovechó el momento en que el vehículo del Papa se detuvo para acercarse a la ventana y saludarlo.

“Fue emocionante. El Papa es el mensajero de Dios, el sucesor de Pedro. Dicen que cuando Pedro salía a las calles, hasta con su sombra cuidaba a los enfermos. Hoy he sentido eso. He sentido toda la bendición y unción del Papa”, dijo.

El papa León XIV es trasladado desde el centro de Lima hacia el Gran Teatro Nacional. Foto: GEC.

Rocío pudo verlo durante unos segundos y saludarlo. “Me sentí muy feliz. Se detuvo el vehículo, corrí un poquito y lo pude ver. Estoy muy emocionada porque creo en la Iglesia y creo que Dios nos manda al Papa para renovar nuestra fe”, agregó.

Cientos de personas esperaban en los exteriores del Gran Teatro Nacional, en San Borja, la llegada del papa León XIV. Una de ellas fue Rocío García, quien aprovechó el momento en que el vehículo del Papa se detuvo para acercarse a la ventana y saludarlo. @elcomercio_peru https://t.co/Ht96GlYXlm — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 12, 2026

Este Diario también conversó con tres mujeres que llegaron desde las 3 p.m. y se encontraban en primera fila, desde donde pudieron recibir el saludo del Papa. Las tres son vecinas de San Borja y forman parte de la parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Anita Huarotto indicó que pudo verlo muy de cerca y que vivió el encuentro con mucha emoción. “Sentí alegría. Él ha venido a reencontrarse con su pueblo. Es nuestro compatriota. Yo le pido por el Perú y por sabiduría para las personas que nos están gobernando”, dijo.

Su compañera Delia Coronel contó que el Papa levantó la mano para bendecirlas. “Ese momento fue emocionante. Como católica y creyente, espero que llegue su bendición a cada uno de los peruanos. También pido por salud para mí, mi hijita y mi yerno”, señaló.

La tercera integrante del grupo, Marta Teresa Hernández, contó que no pudo contener la emoción al verlo. “Quería llorar de alegría al verlo porque para mí es Jesús en la Tierra. Fue emocionante. Sus palabras son las palabras de Cristo y deben penetrar en nuestra mente y nuestro corazón para poder actuar al estilo de Jesús y así resonar en cada uno de nosotros”, concluyó.

Este Diario también conversó con tres vecinas de San Borja que forman parte de la parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer: Anita Huarotto, Delia Coronel y Marta Teresa Hernández. https://t.co/ct2iYD2t9z — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 12, 2026

Luego de este encuentro, el protocolo continuó y el Papa ofreció unas palabras en el Teatro Nacional. Entre sus declaraciones, destacó el siguiente mensaje: “Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Desde esta responsabilidad, reconozco en aquellos años una parte del camino por el que el Señor me fue formando como pastor. Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

En ese momento, los ciudadanos que se encontraban en los exteriores aplaudieron y expresaron su emoción con gritos y vítores.

Así terminó el primer día del Papa en el Perú. Al concluir el evento, el Pontífice salió por la puerta trasera del recinto. Si bien muchas personas no tuvieron la misma experiencia que los asistentes entrevistados por El Comercio, este jueves mantienen la esperanza de vivir también un momento especial con él.