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Algunos de los asistentes pudieron cumplir su deseo de saludar e incluso recibir la bendición del Santo Padre. Foto: GEC.
Algunos de los asistentes pudieron cumplir su deseo de saludar e incluso recibir la bendición del Santo Padre. Foto: GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Cientos de personas esperaban en los exteriores del Gran Teatro Nacional, en San Borja, la llegada del papa León XIV, donde se desarrollaría una de las actividades de su gira por Sudamérica. Algunos de los asistentes pudieron cumplir su deseo de saludar e incluso recibir la bendición del Santo Padre.

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