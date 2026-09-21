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Resumen

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Por Diego Aquino Pedraza

La agenda oficial de la visita de León XIV al Perú no solo detalla misas, encuentros y desplazamientos. También traza una ruta por algunos de los lugares y comunidades que formaron parte de la vida de Robert Prevost antes de convertirse en Papa. Cuatro décadas después de llegar al país como un joven misionero, el pontífice volverá en noviembre a un territorio en el que desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral, primero como religioso y luego como obispo de Chiclayo.

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