La agenda oficial de la visita de León XIV al Perú no solo detalla misas, encuentros y desplazamientos. También traza una ruta por algunos de los lugares y comunidades que formaron parte de la vida de Robert Prevost antes de convertirse en Papa. Cuatro décadas después de llegar al país como un joven misionero, el pontífice volverá en noviembre a un territorio en el que desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral, primero como religioso y luego como obispo de Chiclayo.

La historia de León XIV con el Perú comenzó en 1985, cuando Robert Prevost tenía 30 años y fue enviado por la Orden de San Agustín a Chulucanas, en Piura. Allí permaneció un año como parte de su primera experiencia misionera en el país.

De acuerdo con la biografía oficial del Vaticano, durante ese período ejerció como vicepárroco de la Catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial de Chulucanas, confiada a los agustinos.

Aquella primera experiencia no sería un episodio aislado. Después de un breve retorno a Estados Unidos, Prevost volvió al Perú en 1988 para incorporarse a la misión agustiniana de Trujillo. Allí desarrolló durante más de una década distintas responsabilidades vinculadas con la formación religiosa, la enseñanza y el trabajo parroquial.

Trujillo, los años de formación pastoral

El paso por Trujillo fue una de las etapas más prolongadas de Prevost en el país. Desde 1988 hasta 1998 ocupó, entre otros cargos, el de prior de la comunidad agustiniana y director de formación.

También fue maestro de profesos, enseñó derecho canónico, teología moral y patrística en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo, y ejerció funciones pastorales en distintas parroquias.

Bautizo de Mildred Camacho en Chulucanas

Ese periodo permitió que Prevost desarrollara una experiencia que combinaba la formación religiosa con el contacto cotidiano con las comunidades. La biografía oficial de la Santa Sede registra que permaneció en el norte peruano hasta 1999, cuando fue elegido prior provincial de la Provincia del Midwest de la Orden de San Agustín y regresó a Estados Unidos. Su relación con el Perú, sin embargo, todavía tendría un nuevo capítulo.

Chiclayo, la ciudad donde llegó como obispo

Quince años después de su primera llegada a Chulucanas, Prevost regresó al Perú para asumir una responsabilidad diferente. En noviembre de 2014 fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, poco después, recibió la ordenación episcopal.

Papa León XIV cuando era obispo junto a otros sacerdotes en Chiclayo durante el coronavirus.

En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo y ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización. Durante su gestión permaneció vinculado a la vida pastoral de la diócesis y posteriormente llegó a ocupar responsabilidades dentro de la Conferencia Episcopal Peruana.

La ciudad se convirtió así en uno de los principales escenarios de su trayectoria en el país.

En el 2023 Prevost fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. / JUAN MENDOZA

Allí ejerció como obispo hasta que fue llamado a Roma en 2023 para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos, no sin antes ser nombrado administrador apostólico en el Callao en 2020, donde mostró que su misión incluía la lucha contra la violencia juvenil y ofició misas en las cárceles.

“Promovía ollas comunes en zonas como Ventanilla y Pachacútec. Su compromiso tanto en Chiclayo como en el Callao era total”, contó Luis Alberto Barrera Pacheco, segundo vicepresidente de la CEP y obispo en el Callao.

El Comercio ya había reconstruido esta trayectoria de Prevost en el Perú y destacado que, durante su etapa en Chiclayo, mantuvo una relación cercana con los fieles y desarrolló proyectos vinculados con la comunidad local.

El regreso a Chiclayo ya como pontífice

Ahora, León XIV volverá a la ciudad que dirigió como obispo, pero desde una posición completamente distinta.

El viernes 13 de noviembre llegará a Chiclayo desde Lima y celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. Ese mismo día tendrá encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes del mundo universitario, además de una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Fotografía de la imagen de la Virgen de la Inmaculada durante una misa de acción de gracias este sábado, en la plaza central de Chiclayo. Foto: EFE/Paolo Aguilar

Al día siguiente regresará a la Catedral de Santa María para participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada antes de trasladarse en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba.

El retorno no será, por tanto, una visita exclusivamente a la ciudad donde ejerció como obispo. El itinerario incluye también lugares vinculados con su antiguo territorio pastoral.

Santa Cruz y Zaña, dos paradas fuera de la capital regional

El sábado 14 de noviembre, el Papa viajará en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba. El itinerario oficial establece su llegada al helipuerto a las 9:50 a.m. y una misa a las 11 a.m. Luego retornará a Chiclayo para continuar con su agenda.

La jornada concluirá con otro punto vinculado a la historia religiosa del norte peruano: a las 5:30 p.m. León XIV participará en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio.

Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, Lambayeque. (Imagen: Difusión Facebook 'Catequesis Zaña').

Así, en apenas dos días, el Papa recorrerá varios espacios del norte del país que forman parte de la geografía religiosa con la que estuvo relacionado durante sus años como obispo de Chiclayo.

De Chiclayo a Cusco, Pucallpa y Lima: el tramo final del recorrido de León XIV por el Perú

La visita de León XIV continuará el domingo 15 de noviembre con una jornada que lo llevará de Chiclayo a Cusco, luego a Pucallpa y finalmente de regreso a Lima. Será uno de los días más extensos de su recorrido por el Perú y reunirá actividades con comunidades católicas, representantes de la piedad popular y pueblos amazónicos.

El Papa partirá a las 7:50 a.m. desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco. Una vez allí, a las 10:30 a.m., participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente, a las 11:45 a.m., rezará el Ángelus junto a la comunidad católica en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Más de 2.500 turistas disfrutan de la ceremonia del Inti Raymi en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en Cusco, Perú (Foto: Andina).

El recorrido continuará hacia Pucallpa. El vuelo desde Cusco está previsto para las 1:05 p.m. y el arribo al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo será a las 2:30 p.m. Media hora después, León XIV se reunirá en el Malecón Puerto Callao con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos.

La jornada en Pucallpa concluirá con una misa a las 4:45 p.m. en la Villa Deportiva Regional Ucayali. A las 7:05 p.m., el pontífice emprenderá el vuelo de regreso a Lima, donde llegará a la Base Aérea del Callao a las 8:20 p.m.

Se implementarán una sacristía para la misa que oficiará el papa Francisco en la base aérea Las Palmas. (Andina)

El lunes 16 de noviembre, último día de actividades en el Perú, León XIV visitará a las 8:30 a.m. la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 a.m. celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas y, después de la ceremonia de despedida prevista para la 1:15 p.m. en la Base Aérea del Callao, partirá rumbo a Roma a las 1:45 p.m.

El programa oficial contempla su llegada al Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino a las 10:15 a.m. del martes 17 de noviembre, con lo que concluirá su visita al Perú y el viaje apostólico.

Kurt Mendoza: “El regreso va a cerrar un poco ese círculo”

Para Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana y especialista en temas de la Iglesia, el próximo viaje puede entenderse como el cierre de una etapa que comenzó cuando Prevost llegó por primera vez al país como misionero.

Mendoza destaca especialmente tres momentos: su llegada a Chulucanas en 1985, su elección como obispo de Chiclayo y su posterior despedida de esa diócesis cuando fue llamado a Roma.

“Ese trayecto de 20 años en el Perú parece que formó el carácter de un sacerdote y posiblemente de un obispo”, señaló.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

Sobre su regreso en noviembre, considera que el hecho de volver a los lugares donde desarrolló su labor pastoral adquiere una dimensión distinta por su actual condición de pontífice.

“Yo creo que es algo muy personal, por la relación cercana que mantiene con nuestro país”, sostuvo Mendoza. A su juicio, León XIV mantiene un vínculo especial con el Perú y el viaje representa también la posibilidad de reencontrarse con las personas que conoció durante sus años de servicio pastoral.

El especialista resume este proceso como un círculo que comenzó con aquel primer viaje a Chulucanas y que ahora tendrá un nuevo capítulo con su regreso al Perú como Papa: “Ese momento de noviembre va a cerrar un poco ese círculo”.