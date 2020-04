El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que la nueva medida para que hombres y mujeres salga en días diferencias entre lunes y sábado para hacer sus compras, como parte del estado de emergencia contra el coronavirus (COVID-19), no será utilizado por las fuerzas del orden para que se genere algún tipo de medida homofóbica.

“Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la policía, que hacen control para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto. Nuestro gobierno es inclusivo y toda norma es pensando absolutamente en toda la ciudadanía”, aseguró en conferencia de prensa hoy desde Palacio de Gobierno.

El mandatario, minutos antes, había precisado que los hombres solo podrán salir a realizar compras de alimentos, medicinas y a los bancos los días lunes, miércoles y viernes; mientras que las mujeres podrán hacer lo propio los martes, jueves y sábado. Los domingos ninguna persona podrá salir a hacer estas actividades.

Esta restricción, que Martín Vizcarra calificó como un “segundo martillazo” que entrará en vigencia desde mañana viernes 3 de abril luego de la publicación en edición extraordinaria del boletín de normas legales de El Peruano, no se aplicará para los trabajadores que venden alimentos, o que trabajan en farmacias y bancos.

“No estamos teniendo una mentalidad de uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género en su concepto más grande, pueden haber ciudadanos que se encuentren en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos", manifestó el presidente para asegurar que no se permitirán ataques homofóbicos.

El jefe de Estado pidió a la ciudadanía que no tengan temor, ya que el Gobierno es “inclusivo” como lo ha venido demostrado durante sus dos años en el cargo de presidente de la república.

“Queda absolutamente claro que, en los más de dos años de Gobierno que tengo como presidente, he demostrado que este es un gobierno inclusivo. El nuestro es un Gobierno inclusivo. No tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solo teniendo una mentalidad de uno u otro”, precisó.

El “segundo martillazo” fue anunciado luego que se confirmara que hay, hasta la fecha, 1.414 casos de coronavirus en todo el Perú de un total de 16.518 muestras tomadas, de las cuales 189 están hospitalizadas y 51 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI). Unas 537 personas que padecieron el virus ya fueron dadas de alta.

“Este es un segundo martillazo. El primero tuvo efecto, pero necesitamos otro más para entrar dentro del límite de capacidad de respuesta del Gobierno. Esto entra en vigencia a partir de mañana y, como mañana es viernes, podrán circular los varones, no las mujeres, y al día siguiente, el sábado, solo podrán circular las mujeres”, manifestó Vizcarra.

