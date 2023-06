La pareja del hombre acusado de abusar sexualmente a una menor de tres años en Ate fue liberada, y la madre de la agraviada exige justicia a la autoridades.

Se trata de Liz Orihuela Aylas, pareja de Víctor Jorge Granados, sindicado como autor de este condenable hecho.

“Que se haga justicia para mi hijita, porque es una bebé que fue destrozada. Que la señora vuelva a la cárcel y que pague todo lo que ha hecho con mi hija”, dijo la madre de la menor.

Según refiere, Orihuela Aylas estaría encubriendo a Jorge Granados, señalando que fue un perro quien cometió este acto.

Pese a negar los hechos, a este último sí se le impuso prisión preventiva por el plazo de 9 meses, en los que se determinará su responsabilidad en el caso.

Liberan a implicada de abuso sexual contra niña de tres años

Esta afectada madre contó que no cuenta con un abogado y no puede trabajar por dedicarse al cuidado de su hija. “Ella solo duerme, no es la misma”, acotó.

EL CASO:





Una pareja de esposos fue detenida tras ser acusados de abusar sexualmente de una menor de edad. La madre de la niña la habría dejado bajo el cuidado de sus vecinos mientras ella trabajaba.

El hecho ocurrió la tarde el pasado sábado 24 de junio, dentro de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Los hijos de Asis, en Huaycán, distrito de Santa Anita. La madre asegura que no es la primera vez que deja a su hija con su vecina, pues trabaja tres veces a la semana.

“Siempre la dejo a la señora que la cuida a mi hija, yo salgo a trabajar y solo trabajo 3 veces a la semana. La dejo 4:30 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Ella me jura que es el perro, pero yo no le creo”, agregó.

La progenitora llevó al hospital a la menor y los exámenes médicos revelaron que tiene lesiones genitales y extragenitales y signos de actos contra natura reciente.