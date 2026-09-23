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Resumen

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Luis Aleman Nakamine, director encargado del Liceo Naval Almirante Guise, dispuso una serie de medidas de ejecución inmediata para proteger la integridad de los estudiantes. (Foto: Ministerio de Educación)
Luis Aleman Nakamine, director encargado del Liceo Naval Almirante Guise, dispuso una serie de medidas de ejecución inmediata para proteger la integridad de los estudiantes. (Foto: Ministerio de Educación)
Por Carlos Gonzales

El Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, se encuentra actualmente bajo el manejo del Ministerio de Educación luego que se designara el martes a Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del Minedu, como director interino de dicho colegio. Esto tras la denuncia de un caso de violación sexual a un escolar en un bus que trasladaba al equipo de futsal.

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